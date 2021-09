(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Servizi turistici, dal Comune di Rieti arriva il portale “Pay Tourist”. Al via le giornate di formazione.

Il Comune di Rieti ha introdotto il portale telematico “Pay Tourist” dedicato alla gestione di servizi turistici e dell’imposta di soggiorno, per il quale verrà fornita formazione gratuita agli operatori delle strutture ricettive. Il portale garantirà una corretta e più rapida gestione di tutti i flussi di pagamento relativi all’imposta di soggiorno, dei flussi di rilevazione dati e delle comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori.

Dopo una prima fase di formazione del personale dell’Ente, che si è già tenuta ed è stata dedicata ai servizi di back office per chi si occuperà di gestione del portale, sono stati fissati 2 appuntamenti rivolti agli operatori:

Martedì 21 settembre 2021 alle ore 10.30 nella sala consiliare del Comune con i Rappresentanti, gli Operatori e i Tecnici delle Associazioni di categoria.

Giovedì 30 settembre 2021 alle ore 9.30, webinar a cui sono stati invitati tutti i titolari di alberghi, b&b, affittacamere, case-vacanze e agriturismi. Per la formazione di giovedì 30 settembre è necessario registrarsi al seguente link: https://my.demio.com/ref/DNg1bUFPEVq5mHHG,

“Con il portale telematico introduciamo un ulteriore importante tassello nell’evoluzione complessiva del sistema turistico del territorio – spiega l’assessore al turismo, Daniele Sinibaldi – Sarà possibile, tra le altre cose, un corretto censimento delle strutture ricettive e una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento, contrastando anche i fenomeni di evasione o elusione dell’imposta, oltre a garantire semplificazione ed efficienza agli operatori del settore, e a contribuire alla corretta rilevazione di dati e monitoraggio dei flussi turistici sulla Città”.

16_09_2021

🔊 Listen to this