(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Portale InPa: Architetti, “troppo breve proroga fino a mezzanotte per “operazione

1.000 professionisti”

“servono almeno altre 48 ore”

Roma, 6 dicembre 2021. “E’ troppo breve, e quasi inutile, la proroga sino alle ore 24.00 di oggi

concessa dal Dipartimento della Funzione pubblica per l’operazione “1000 professionisti per la

P.A.”.

Lo sottolinea il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

“Sulla base delle informazioni che provengono dai nostri iscritti sono continui i blocchi che si

stanno verificando nella piattaforma e non vorremmo trovarci stasera, a poche ore dalla scadenza,

nella stessa situazione in cui ci troviamo ora”.

“Per consentire la più ampia partecipazione chiediamo che la scadenza venga fissata almeno alle

ore 24 di mercoledì 8 dicembre”.

🔊 Listen to this