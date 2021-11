(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 Porta Santa Croce, dal 15 al 19 novembre chiusa al traffico in entrata da viale Mazzini verso il centro

Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre porta Santa Croce sarà chiusa al traffico veicolare in entrata da viale Mazzini verso corso Fogazzaro, per i lavori di smontaggio della parte interna dell’impalcatura, utilizzata per i lavori di riqualificazione della fortificazione, e per consentire le operazioni di risanamento della pavimentazione stradale.

L’accesso al centro storico sarà possibile da contra’ Porta Nova, attraverso contra’ Sant’Ambrogio, contra’ San Rocco, contra’ Mure San Rocco e contra’ Mure Corpus Domini.

Resterà, invece, percorribile la corsia in uscita dal centro storico con immissione in viale D’Alviano.

Per quanto riguarda i bus, saranno soppresse le fermate di contra’ Porta Santa Croce e corso Fogazzaro, all’altezza della chiesa dei Carmini. Dettagli sulle deviazioni dei bus saranno pubblicati sul sito www.svt.vi.it.

L’intervento di restauro della parte interna della porta è stato quasi ultimato, restano da concludere nelle prossime settimane alcuni lavori di finitura della parte prospiciente viale d’Alviano.

