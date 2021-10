(AGENPARL) – Roma, 15 ottobre 2021 – «Sappiamo che domani verrà inaugurata l’esibizione della scultura nota come “Porta dell’inferno” concepita da Auguste Rodin»

«Rodin non era un’artista comune. Si interessava di esoterismo ed era piuttosto vicino ad Aleister Crowley, uno dei più noti occultisti al mondo che amava farsi chiamare la “Bestia 666”, come la Bestia satanica citata nell’Apocalisse».

«La scusa che si vuole celebrare Dante appare come un mero pretesto. Se davvero era questa l’intenzione degli autori della mostra, perchè non si è data alcuna rilevanza anche al purgatorio e al paradiso ma soltanto all’inferno? E se gli autori erano animati da buone intenzioni perché hanno aspettato proprio il 15 ottobre, giorno dell’entrata in vigore del certificato razziale vaccinale, per dare vita a questa iniziativa? Dopo tutto, Dante è morto il 14 settembre pertanto la tempistica di voler celebrare la sua morte dopo un oltre mese dal suo anniversario non sembra per nulla verosimile. Questa data, il 15 ottobre, sembra quindi assumere una forte valenza esoterica per le élite mondialiste in Italia. Domani i più noti gruppi e associazioni di satanisti italiani daranno vita ad una “consacrazione di Satana” all’Italia. In pratica eseguiranno i loro riti per favorire il manifestarsi delle forze occulte contro l’Italia. Questo ci conferma quanto avevamo già avuto modo di constatare in precedenza. L’Italia è sotto un attacco feroce del Nuovo Ordine Mondiale per via di tutto ciò che questa nazione rappresenta. Questa nazione incarna le radici del mondo greco-romano. Questa nazione incarna tutto ciò che il Nuovo Ordine Mondiale vuole distruggere. Questa è la ragione di questo assalto. L’Italia è proprio il Paese che si trova nel mezzo di questa battaglia.Ovviamente non pubblico l’immagine della porta diabolica ma pubblico invece, come molti altri stanno facendo per controbilanciare questi influssi negativi, l’immagine della Porta del Paradiso del Battistero di Firenze, opera di Lorenzo Ghiberti.