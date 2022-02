(AGENPARL) – ven 18 febbraio 2022 Porchietto (FI): Cdm importante, direzione giusta per l’Italia

“Fondi stanziati per la filiera auto e la sua transizione ecologica, a partire da ricerca e riconversione. Interventi a tutela di famiglie e imprese rispetto al caro energia. Con il Consiglio dei Ministri di oggi il Governo ha saputo dare una risposta immediata e concreta alle urgenze del Paese. La direzione è quella che Forza Italia chiedeva da giorni. Ci sono i 6 miliardi € per calmierare le bollette, c’è il corretto approccio di salvaguardia delle imprese, a partire da quelle energivore fino alle PMI. Un ottimo lavoro che rappresenta un punto di partenza rispetto ad una indispensabile politica industriale che sono certa sapremo costruire con sguardo al medio-lungo termine”. Così in una nota la Vicepresidente dei Deputati di FI On. Claudia Porchietto

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this