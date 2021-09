(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 PONTELAGOSCURO IN FESTA, SINDACO FABBRI AL TAGLIO DEL NASTRO: “FELICE DI ESSERCI, UN BEL MOMENTO DI COMUNITÀ”

Ferrara, 3 set – Pontelagoscuro in festa col sindaco Alan Fabbri. Il primo cittadino ha partecipato questa sera al taglio del nastro di “Ponte in Festa” in Piazza Buozzi da stasera. Da due anni la manifestazione riunisce gli eventi tradizionali della festa dello sport e della sagra di San Giovanni, organizzata dalla locale parrocchia.

L’iniziativa è a cura del Calcio Pontelagoscuro, della stessa parrocchia e del comitato Vivere Insieme (che riunisce tutte le realtà associative del Paese)

Stand gastronomici, spettacoli musicali e teatrali e momenti di confronto, dal titolo ‘Incontri per ripartire’, su temi come scuola, giovani e web, lavoro, sviluppo sostenibile, sport, colmeranno il programma della manifestazione fino al 19 settembre. Atteso anche un momento dedicato alla Spal e la presentazione di tutte le formazioni (da giovanili a prima squadra) del Calcio Pontelagoscuro.

“È un piacere essere qui, a una bella festa di comunità che in questi mesi difficili ha cambiato forma ma è rimasta inalterata nella sostanza, esprimendo il piacere dello stare bene insieme – ha detto il sindaco ringraziando e complimentandosi con tutti gli organizzatori -. La presenza nelle frazioni è per noi un elemento essenziale e imprescindibile. Il territorio di Ferrara esprime ovunque una straordinaria ricchezza che merita di essere vissuta e promossa”.

🔊 Listen to this