(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Pontedassio (Imperia), celebrata la ricorrenza di San Giuseppe:

riconoscimenti per le associazioni di volontariato

Presso la Chiesa di Pontedassio è stata celebrata dal parroco don

Matteo Boschetti, la Messa in occasione della Solennità di San

Giuseppe, patrono della Chiesa Universale.

Su invito del Parroco Don Matteo hanno preso parte alla solenne

Celebrazione Liturgica i volontari della Croce Rossa Comitato di

Pontedassio, la Protezione Civile Valle Impero – Maro Pontedassio, gli

Alpini, i volontari Caritas che operano in Valle Impero, i donatori di

Sangue, l’ Associazione San Bernardo, la Proloco Pontedassio Proloco

Bestagno, Proloco Villa Viani, Proloco Villa Guardia.

“Un giorno di festa alla presenza di tutti coloro che, sull’esempio

umile, silenzioso e generoso del falegname di Nazareth, si dedicano

all’aiuto del prossimo. Sono veramente tanti gli ambiti e le

iniziative che rendono più serena la vita della nostra comunità, ha

riferito Don Matteo Boschetti nel corso dell’omelia.

Il Parroco ha invitato anche l’ amministrazione comunale che ha

condiviso questa lodevole iniziativa a favore dei volontari e ha

consegnato targhe e medaglie a tutte le associazioni presenti quale

segno di riconoscenza per il loro impegno sul territorio.