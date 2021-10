(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 Ponte Vecchio di Bassano del Grappa: Venezia partecipa agli eventi collegati alla riapertura prevista domani

Da domani, domenica 3 ottobre, riapre al pubblico il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, simbolo della città vicentina, dal 2019 inserito dal Parlamento italiano tra i Monumenti nazionali. Per celebrare questo momento importante per Bassano sono state organizzate una serie di iniziative di avvicinamento alla cerimonia di riapertura. Tra queste, nel pomeriggio di oggi si è tenuto il convegno “I Monumenti nazionali: interpreti della comunità”, al quale ha partecipato su invito dell’Amministrazione comunale bassanese anche la città di Venezia, rappresentata dall’Assessore alla Promozione del territorio.

All’evento hanno preso parte i rappresentanti istituzionali dei Comuni veneti in cui si trovano delle opere dichiarate Monumento nazionale. Il convegno è stata inoltre occasione per discutere della possibilità di creare fra gli enti locali una rete informativa per diffondere le peculiarità dei vari Monumenti nazionali presenti sul territorio regionale.

Il Ponte Vecchio di Bassano, conosciuto anche come Ponte degli Alpini, è stato interessato da lunghi lavori di ripristino e restauro per restituirlo alla comunità. Dopo il convegno i rappresentanti istituzionali hanno potuto effettuare una visita in anteprima alla struttura e apprezzare il volo sopra al Ponte degli aerei storici delle Freccie Bicolori appartenenti alla Fondazione Jonathan Collection.

Venezia, 2 ottobre 2021

