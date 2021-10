(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Ponte Stretto: Siracusano (FI), Giovannini annacqua mia richiesta su relazione comparativa, adesso verità

“Il ministro Giovannini non ha rispettato gli accordi presi in Parlamento.

Il governo pochi giorni fa aveva dichiarato in Commissione Trasporti alla Camera, per bocca del vice ministro Cancelleri, che avrebbe dato parere favorevole ad un mio ordine del giorno al decreto Infrastrutture, per avere in tempi certi una relazione comparativa in relazione alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina tra il progetto già esistente, ovviamente aggiornato, e quello nuovo messo in cantiere dall’esecutivo.

Oggi scopro che l’Odg in questione ha invece subito una inspiegabile riformulazione che ha il solo obiettivo di annacquare le mie richieste, fatte con lo scopo di avere una volta per tutte chiarezza e trasparenza.

Secondo il governo basterebbe un’informativa al Parlamento in merito ai passaggi che verranno effettuati nei prossimi mesi e sulle iniziative poste in essere per effettuare un collegamento stabile e veloce tra Sicilia e Calabria. Della relazione comparativa nessuna traccia.

Ho quindi, con grande rammarico, annunciato in Aula di voler ritirare il mio ordine del giorno. I cittadini siciliani e calabresi non meritano ulteriori prese in giro, ma parole di verità che a questo punto dovrà pronunciare il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.

Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

