(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Trasmettiamo la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia relativa alla sentenza della Corte costituzionale polacca del 7 ottobre 2021 (traduzione nelle lingue italiana e inglese).

Dichiarazione del Ministero degli Esteri polacco sulla sentenza della Corte costituzionale

La sentenza della Corte costituzionale della Repubblica di Polonia del 7 ottobre 2021 ha confermato la gerarchia vigente delle fonti del diritto in Polonia e nell’Unione europea. Le costituzioni nazionali degli Stati membri dell’UE sono sempre al primo posto in questa gerarchia. I trattati dell’UE, in quanto atti di diritto internazionale, hanno la precedenza sul diritto nazionale di rango statutario, ma non possono avere il primato sulla costituzione.

Questo principio non suscita alcun dubbio nella giurisprudenza dei tribunali e delle corti costituzionali di molti Stati membri dell’UE. Questi tribunali hanno ripetutamente affermato che alcuni degli atti delle istituzioni dell’Unione europea, in particolare della Corte di giustizia dell’UE, sono ultra vires, cioè eccedono i poteri conferiti a tali istituzioni dai Trattati. Tali giudizi sono stati espressi, tra l’altro, in Francia, Danimarca, Italia, Repubblica Ceca, Spagna e Romania. La linea giurisprudenziale più consolidata in questo settore viene portata avanti fin dagli anni ’70 dalla Corte costituzionale federale tedesca.

Sentenze simili sono state adottate in passato anche dalla Corte costituzionale polacca, composta da membri scelti dal Parlamento polacco in tutte le configurazioni politiche sin dal momento dell’adesione della Polonia all’UE. Nel 2005, la Corte costituzionale presieduta dal giudice Marek Safjan ha stabilito il principio secondo cui

“la Costituzione è la legge suprema della Repubblica di Polonia rispetto a tutti gli accordi internazionali che la vincolano, compresi gli accordi sull’attribuzione delle competenze in determinati casi. La Costituzione gode della priorità di validità e di applicazione sul territorio della Polonia ” (sentenza dell’11 maggio 2005, causa K 18/04). Tale principio è stato confermato dalle successive sentenze della Corte costituzionale, tra cui:

– nella sentenza del 19 dicembre 2006 (causa P 37/05), secondo cui “la Corte costituzionale è tenuta a intendere la propria posizione in modo tale che nelle questioni fondamentali, di portata sistemica, mantenga la posizione di “giudizio di ultima istanza” in relazione alla Costituzione polacca”

– nella sentenza del 24 novembre 2010 (causa K 32/09), con la quale si è affermato che “l’attribuzione delle competenze all’UE non può violare il principio della supremazia della Costituzione e non può violare nessuna norma della Costituzione”.

La sentenza del 7 ottobre conferma questa linea di giurisprudenza ben consolidata. La Corte non ha contestato integralmente le disposizioni del Trattato sull’Unione europea. Tuttavia, ha indicato che l’interpretazione secondo cui esse porterebbero al primato delle norme di diritto internazionale sul diritto nazionale di rango costituzionale sarebbe incompatibile con la gerarchia delle fonti di diritto vigente nella Repubblica di Polonia.

L’interpretazione del diritto dell’UE, risultante dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e messa in discussione dalla Corte costituzionale polacca, porterebbe infatti a una situazione in cui i giudici polacchi sarebbero costretti (dal diritto dell’UE, cioè da una norma giuridica di ordine inferiore), nel pronunciarsi, a prescindere dalle norme della Costituzione polacca (ossia da una norma giuridica di grado superiore).

🔊 Listen to this