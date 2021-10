(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 POLONIA: BONAFÈ, FA RIFLETTERE CHE MELONI SIA LEADER DEL FRONTE ANTIEUROPEISTA

Gli eurodeputati Pd sono molto “preoccupati” per lo scontro in atto tra la Polonia, il cui governo mette in discussione il primato del diritto comunitario su quello nazionale, e le istituzioni europee, e “fa riflettere” che il fatto che gli eurodeputati italiani della Lega e di Fratelli d’Italia si siano schierati con forza a difesa del premier polacco Morawiecki, che ieri è intervenuto nell’aula della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. E’ quanto ha dichiarato Simona Bonafè, eurodeputata Pd e vicepresidente del Gruppo dei Socialisti e Democratici intervenendo a Radio Immagina.

“Ieri durante il dibattito – ha ricostruito – c’è stata una profonda presa di distanza rispetto alle parole del primo ministro polacco da parte di tutti i gruppi europeisti del Parlamento europeo. Però abbiamo proprio visto le forze politiche (di Salvini e Meloni, ndr) a difesa di questi principi, che secondo noi sono pericolosi, che rischiano di spingere la Polonia verso l’uscita dalle istituzioni europee”. Per la parlamentare democratica “vedere che la leader di questo fronte conservatore antieuropeista è l’italiana Meloni è un tema sul quale riflettere”. Attualmente Giorgia Meloni è presidente dell’ECR, il gruppo dell’ultradestra a cui appartiene anche il partito del premier polacco.

🔊 Listen to this