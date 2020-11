POLIZIAMODERNA NUMERO DI NOVEMBRE

(AGENPARL) – dom 22 novembre 2020 gnato da Daniele Bigliardo, architetto

e artista eclettico, per 20 anni disegna-

tore di Dylan Dog per l’editore Sergio

Bonelli. Ed è proprio all’esperta matita

di Daniele Bigliardo che è stata affida-

ta la veste grafica del pacco 2020: «Noi

volevamo che parlasse, che mandasse

un messaggio chiaro, netto e preciso: il

pacco alla camorra non è altro che l’in-

tera società civile che si mette insieme

e costruisce il Bene – spiega Simmaco

Il capo della Polizia Franco Gabrielli, accompagnato da Simmaco Perillo, visita l’impianto di Perillo – Alla loro Nco che era un’orga-

trasformazione dei prodotti agricoli biologici in conserve della Cooperativa Al di là dei sogni. nizzazione criminale noi rispondiamo

con la nostra Nco che è un’organizza-

alle altre prelibatezze di questa terra – poliziotto con le sue inchieste a fumetti zione di pace, di sviluppo, di benessere,

si legge nella lettera di Nco che accom- e i messaggi di impegno civile, contribu- di welfare, un’organizzazione che mira a

pagna il pacco – troverete la graphic no- isce a diffondere la cultura della legali- costruire una rete che comprenda tutti

vel Il Commissario Mascherpa. Questo tà e alla lotta contro ogni forma di ma- a partire da chi, nell’operatività, blocca

I QUATTRO PACCHI

INSIEME A IL COMMISSARIO MASCHERPA – 1 fumetto de “Il commissario Mascherpa” realizzato da Polizia-

Il pacco è un’avventura piena di storie, di sentimenti, di fallimen- moderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato.

ti e coraggio, è un contenitore di speranza vera e non parlata, di

fatica e voglia di cambiamento. È il richiamo forte alla legalità UN SORSO DI CULTURA

che fa proprie le parole di don Peppe Diana: “per amore del mio La “cultura” come deterrente essenziale alle lusinghe delle mafie,

popolo non tacerò”. Il pacco è schierarsi senza se e senza ma dal- un gesto quotidiano e primario come lo è un sorso: allora dissetar-

la parte di coloro che vogliono costruire un mondo equo e giusto si di un buon libro, di narrazioni capaci di aprire orizzonti e confini,

e che vengono coinvolti in un percorso di riappropriazione della di storie di partigiani del bene che parlino della costruzione delle

propria dignità e dei territori che le mafie hanno sottratto alla “Terre di don Peppe Diana”, di letture attente capaci di interpreta-

comunità. re le giuste risposte ai grandi bisogni del nostro tempo.

All’interno troverai: All’interno troverai:

– 1 pacco di pasta bio da 500 grammi di Gragnano trafilata al – 2 bottiglie di vino prodotto con l’uva coltivata sul bene confisca-

bronzo; to A. Di Bona di Casal di Principe (CE) (Cantina Vitematta);

– 1 bottiglia da 500 ml di olio EVO, prodotto dalla cooperativa Osi- – il libro “Oltre la camorra, partigiano del bene”, di Tina Cioffo e

ride con le olive coltivate nel bene confiscato a Teano (CE); Alessandra Tommasino, Città Nuova Editrice.

– 1 sugo pronto da 314 ml alle olive e capperi, prodotto dalla coo-

perativa Un fiore per la vita ad Aversa (CE) e trasformato presso BRINDIAMO ALLA LIBERTÀ

la cooperativa Al di là dei sogni sul bene confiscato a Maiano di Un brindisi come augurio alla libertà di poterci di nuovo riabbrac-

Sessa Aurunca (CE); ciare ma anche alla “libertà è terapeutica” quella stessa che si trova

– 1 torrone da 100 grammi prodotto dalla società Strega Alberti a scritta su una parete nell’ex manicomio di Trieste, dove ha inizio la

Benevento con le noccioline coltivate dalla cooperativa La strada storia di Marco Cavallo, simbolo della liberazione dei malati di men-

sul bene confiscato a Teano (CE); te; quella stessa libertà di cui, sui nostri beni confiscati e/o comu-

16 POLIZIAMODERNA novembre 2020

16 11/11/2020 10:14:37

speciale/solidarietà

la criminalità organizzata. Noi vogliamo gno quindi dell’operaio, dell’agricolto- ncocommercio.com e tutto il ricavato

veramente creare un sistema economi- re, dell’apicoltore. C’è bisogno di tutta ottenuto dalla vendita verrà diviso tra

co, culturale e sociale che faccia da anti- la comunità che faccia un cammino in- chi ha partecipato all’iniziativa: «Ognu-

doto a quello che ha costruito la camor- sieme alle forze dell’ordine e l’immagi- no ci ha messo qualcosa e a ognuno ver-

ra e lo possiamo fare solo se noi attori ne disegnata sul pacco, quelle persone rà ridistribuito qualcosa – continua Pe-

della società ci mettiamo insieme, par- che camminano tutte unite una a fian- rillo – Quando abbiamo saputo che gli

tendo dalla Polizia, l’organo di preven- co all’altra dà l’idea di come vogliamo introiti di Poliziamoderna sono devo-

zione e repressione che mira a debel- costruire la “fregatura” alla camorra». I luti al Piano Marco Valerio del Fondo di

lare il sistema, ma che da sola non può quattro pacchi si potranno acquistare assistenza per il personale della Poli-

ricostruire un nuovo modello. C’è biso- sul sito del consorzio all’indirizzo www. zia di Stato che sostiene i poliziotti che

hanno figli con gravi malattie degene-

rative, abbiamo capito che voi fate, na-

turalmente con modalità diverse, quel-

lo che facciamo noi e che quindi fosse

giusto includervi nella rete. Tutti dia-

mo una mano alle persone svantaggia-

te, alle persone che hanno delle diffi-

coltà, alle persone malate. Se vogliamo

rialzare la qualità della vita e costruire i

sistemi di welfare dobbiamo prender-

ci cura di chi è rimasto indietro per mo-

tivi di disagio, di devianza, per motivi di

dipendenza o semplicemente per ma-

lattia. Se non ci prendiamo cura di loro

non ricostruiamo un sistema di welfare

egualitario, paritetico. E se li perdiamo,

alla fine ce li ritroveremo nelle fila della

criminalità organizzata». v

ni, fanno esperienza quegli uomini e quelle donne che venendo da toni pacati, parlare con dolcezza, quella stessa che sprigiona il gu-

storie di fragilità percorrono sentieri di riscatto sociale e di dignità. sto di una confettura prodotta su un bene confiscato.

All’interno troverai: All’interno troverai:

– 1 bottiglia di spumante di Asprinio prodotto con l’uva coltivata – 1 bottiglia di spumante di Asprinio prodotto con l’uva coltivata

sul bene confiscato A. Di Bona di Casal di Principe (CE) (Cantina sul bene confiscato A. Di Bona di Casal di Principe (CE) (Cantina

Vitematta); Vitematta);

– 1 panettone artigianale (da 500 grammi) prodotto con una ricet- – 1 panettone artigianale (da 500 grammi) prodotto con una ricet-

ta della fattoria Fuori di zucca; ta della fattoria Fuori di zucca;

– il libro “Oltre la camorra, partigiano del bene”, di Tina Cioffo e – 1 confettura di mela annurca prodotta dal primo impianto di

Alessandra Tommasino, Città Nuova Editrice. trasformazione su un bene confiscato (bene confiscato Alberto

Varone affidato alla cooperativa Al di là dei Sogni);

PARLIAMO CON DOLCEZZA – 1 crema alle nocciole prodotta dal primo impianto di trasforma-

Di fronte all’inasprirsi quotidiano di forme di radicalismo, di fronte zione su un bene confiscato (bene confiscato Alberto Varone affi-

alla radicalizzazione propria dello stesso linguaggio, con l’emergere dato alla cooperativa Al di là dei Sogni);

di discorsi d’odio e di discriminazioni, di stili comunicativi violenti – 1 torrone da 100 grammi prodotto con le noccioline coltivate dal-

che percorrono in parallelo quei codici comunicativi tipici della cri- la cooperativa La strada sul bene confiscato Antonio Landieri a

minalità organizzata, quella loro prepotenza linguistica che incita Teano (CE) affidato al Consorzio Nco;

“Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost”, l’unica risposta che può – il libro “Oltre la camorra, partigiano del bene”, di Tina Cioffo e

generare un cortocircuito virtuoso è quello di usare parole gentili, Alessandra Tommasino, Città Nuova Editrice.

novembre 2020 POLIZIAMODERNA 17

17 11/11/2020 10:14:39

🔊 Listen to this