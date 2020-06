POLIZIAMODERNA DEL MESE DI GIUGNO

(AGENPARL) – dom 07 giugno 2020 speciale covid-19/interpol

nella tempesta

Questo il titolo del rapporto Interpol su come la criminalità

sfrutta la pandemia. Eccone una sintesi

di Mauro Valeri

U

n documento articolato quello prodotto da dine durante e dopo la diffusione pandemica: quel-

Interpol (la più grande organizzazione lo di un saldo punto di riferimento per i cittadini.

internazionale di polizia del mondo) Due i principali argomenti trattati: l’impatto del

e destinato alle forze di polizia degli Covid-19 sugli operatori e sulle strutture di po-

Stati membri. Initolato Anchors in the storm lizia e le nuove opportunità criminali che il vi-

(Ancore nella tempesta) proprio per eviden- rus ha agevolato. L’aspetto che Poliziamoder-

ziare l’importante compito delle forze dell’or- na ha preso in considerazione è quest’ultimo.

L’analisi evidenzia le seguenti tendenze:

>> la pandemia ha rappresentato un’utile occasione per i

gruppi criminali per sfruttare le preoccupazioni dei cit-

tadini relative all’accaparramento di dispositivi di pro-

tezione individuale, attrezzature, farmaci, tecnologie

mediche e per diffondere disinformazione per frodare

i membri della comunità;

gruppi criminali che cercano di riacquisire le

aree di attività esercitate prima della diffu-

sione del virus, entrare in nuovi mercati e ca-

pitalizzare le nuove opportunità che emerge-

ranno.

Medicinali contraffatti e prodotti medici

La diffusione di medicinali contraffatti e di

prodotti medici è aumentata a causa delle

paure generate dal Covid-19. La richiesta di

medicinali e di dispositivi di protezione indivi-

duale ha registrato una “impennata” della do-

manda da parte dei cittadini di tutto il mondo

che non ha potuto essere soddisfatta, anche

a causa di restrizioni e blocchi governativi. Al-

cuni consumatori si stanno rivolgendo quindi

>> la criminalità informatica è aumentata e con essa la a fonti alternative per ottenere questi prodotti. Tali fonti

creazione di domini malevoli, malware, ransomware e sono in genere non regolamentate o illecite e, oltre a ven-

truffe legate alla compromissione di posta elettronica dere gli articoli più richiesti a prezzi molto elevati, espon-

aziendale. Le strategie utilizzate si sono evolute; gono l’utente al rischio di comprare prodotti contraffatti,

>> la coesione sociale è stata messa a dura prova: sono di qualità inferiore, potenzialmente dannosi e inadatti a

stati segnalati episodi di xenofobia generati dalla pau- soddisfare lo scopo per il quale sono stati acquistati. A di-

ra della diffusione del virus e di gruppi terroristici ed mostrarlo, una delle tante operazioni eseguite dalle forze

estremisti che hanno sfruttato la crisi per promuove- di polizia di tutto il mondo: l’operazione “Pangea XIII” che,

re la loro ideologia e chiedere ai loro seguaci di con- coordinata da Interpol, ha portato a 121 arresti e al seque-

tagiare deliberatamente anche appartenenti alle for- stro di farmaci potenzialmente pericolosi per un valore

ze dell’ordine; di oltre 14 milioni di dollari, tra cui oltre 34mila mascheri-

>> dove le scuole e altre istituzioni pubbliche sono sta-

te chiuse, il rischio di sfruttamento dei bambini e del-

le altre categorie vulnerabili è aumentato. Criminali in-

formatici e pedofili hanno sfruttato la sempre maggior

presenza on line di persone di ogni età;

>> nuove metodologie sono state messe a punto per lo

spaccio delle sostanze stupefacenti;

>> non appena i Paesi usciranno dalla fase pandemica do-

vranno prepararsi all’allentamento delle restrizioni in-

terne al territorio e ai loro ai confini. Questa fase po-

trebbe vedere una rapida escalation delle attività dei

ne contraffatte e scadenti, “anticorona spray” e “medici-

ne contro il coronavirus”. Poiché alcuni media hanno ripor-

tato che la clorochina, un farmaco antimalarico, potreb-

be essere efficace nel trattamento contro il Covid-19, la

domanda di questo farmaco è destinata probabilmente

ad aumentare e singoli e gruppi criminali sono pronti a ri-

spondere a questa richiesta con prodotti contraffatti, non

autorizzati o a vendere il prodotto originale sul mercato

nero a prezzi maggiorati. Oltre che alla Clorochina, que-

ste considerazioni possono essere estese anche ad altri

medicinali come Favipiravir, Remdesivir, lopinavir, Rito-

navir e Ciclesonide, che posseggono principi attivi ritenu-

ti da alcune fonti efficaci nella lotta al virus. In alcuni Pae-

si asiatici le forze dell’ordine hanno riferito che sono stati

registrati casi di rapimenti, da parte di gruppi criminali, di

persone guarite dal coronavirus per cercare di ottenerne mettergli di riottenerne l’accesso. Un attacco ransomwa-

il sangue che conteneva gli anticorpi sviluppati. re, operato dal gruppo di hacker noto come “Maze”, è sta-

L’Interpol raccomanda poi di tenere alta la guardia con- to subìto a marzo da Hammersmith medicines research

tro la corruzione e la minaccia di infiltrazioni criminali nei (Hmr), un team di ricerca con sede nel Regno Unito che sta-

servizi sanitari, poiché significative sono, e saranno, le ri- va lavorando allo sviluppo di un vaccino contro il coronavi-

sorse materiali e finanziarie dirette verso di questi. rus e che in passato ne aveva realizzato uno contro l’Ebola.

I criminali informatici stanno creando domini malevoli

Crimine informatico e materiale pedopornografico e siti web falsi correlati al coronavirus per attirare le vit-

Attraverso il suo Cyber fusion center, Interpol ha analizza- time e spingerle ad aprire allegati dannosi o a collegarsi

to le principali minacce informatiche legate al Covid-19 che su siti di phishing per carpirgli dati personali e relativi al-

sono risultate essere in sensibile aumento. Tra queste la la propria carta di credito o al conto corrente bancario. In-

creazione di domini dannosi, la diffusione di software ma- terpol sta sviluppando e guidando la risposta globale delle

levolo e la crescita del ransomware, un fenomeno per mez- forze dell’ordine per identificare e ridurre le minacce del-

zo del quale i criminali, dopo aver criptato i file contenuti in la criminalità informatica che, tra tutte le altre, sono state

un dispositivo, rendendone così impossibile l’utilizzo al le- quelle più dannose per le comunità durante la fase pande-

gittimo possessore, chiedono un riscatto, generalmente in mica. Per questo è in stretto contatto con agenzie inter-

forma di bitcoin o di qualche altra moneta virtuale, per per- nazionali specializzate, come l’Organizzazione mondiale

giugno 2020 POLIZIAMODERNA 7

Droga express

Non sempre si trattava

La forzata chiusura di ristoranti di veri corrieri, come in

e pizzerie ha fatto aumentare Spagna dove la polizia ha

notevolmente la domanda di cibo arrestato sette persone

consegnato a domicilio. I “riders” sono che, vestite da corrieri

quindi diventati una presenza comune di una nota azienda che

sulle strade cittadine altrimenti consegna cibo a domicilio,

deserte. La criminalità ha quindi cercato operavano ad Alicante e Valencia In alcuni altri casi poi i corrieri erano

di sfruttare questa nuova realtà per consegnando cocaina e marijuana complici, come in Irlanda dove le

continuare ad alimentare le attività di che veniva celata all’interno di un forze dell’ordine hanno sequestrato 8

spaccio delle sostanze stupefacenti. sottofondo degli zaini. chilogrammi di cocaina e due pistole

Diversi i Paesi, tra cui Irlanda, Malesia, Altre volte, invece, i corrieri erano nascoste in scatole per pizza.

Spagna e Regno Unito, che hanno “veri” ma ignari del contenuto del Basandosi su questi arresti Interpol ha

segnalato a Interpol questo fenomeno pacco trasportato. È accaduto in emesso un “nota viola” che allertava le

e nei quali sono state effettuate Malesia, a Kuala Lumpur, dove un forze di polizia dei 194 Paesi membri su

operazioni di polizia che hanno portato rider ha chiamato la polizia affinché questo nuovo modus operandi.

all’arresto di numerosi soggetti che controllasse un pacco a lui assegnato La nota fornisce informazioni sugli

trasportavano cocaina, marijuana, per la consegna. Il pacco conteneva 11 oggetti, dispositivi e metodi di

ketamina ed estasi. kg di sostanze stupefacenti. occultamento utilizzati dai criminali.

stinato a soddisfare la domanda di oppioidi nel Nord Ame- ranno i membri a svolgere maggiori attività su Internet. Al-

rica. Tuttavia, mentre alcuni gruppi criminali hanno visto di- cuni gruppi terroristici organizzati, tra cui lo Stato islamico

minuire i propri affari altri hanno prosperato grazie alla dif- e Al-Qaeda, stanno probabilmente sfruttando la pandemia

fusione del virus. di Covid-19 per promuovere narrazioni ideologiche, in par-

Fonti aperte indicano che gruppi criminali in Guinea-Bis- ticolare di incitamento all’odio e nuovi reclutamenti on li-

sau potrebbero beneficiare del panico causato dalla pande- ne, approfittando del maggior tempo trascorso in Rete dai

mia. Il 18 marzo, un aereo è stato visto atterrare all’aeropor- simpatizzanti verso la loro causa. Ci sono stati anche casi di

to di Osvaldo Vieira, che si presumeva fosse chiuso per im- terroristi motivati da programmi antigovernativi e organiz-

pedire l’arrivo di passeggeri infetti. Le Autorità sospetta- zazioni dell’estrema destra che hanno progettato di colpire

no fortemente che l’aereo sia stato utilizzato per traspor- gli ospedali durante la pandemia. Particolare attenzione va

tare cocaina. posta anche al monitoraggio per prevenire eventuali attac-

In Paesi come la Nigeria e la Colombia, le informazioni chi biologici. La pandemia ha infatti probabilmente raffor-

investigative suggeriscono che i trafficanti siano pronti a zato l’intento dei terroristi di usare un agente o arma biolo-

sfruttare rotte meno note per i loro carichi dove non vengo- gica. Rapporti basati su fonti aperte segnalano che la pre-

no effettuate restrizioni di viaggio per fronteggiare il virus. senza di messaggi dell’Isis e della propaganda terroristica

di estrema destra che incitano i loro membri o sostenito-

Terrorismo

La pandemia da Covid-19 sta pro-

babilmente influenzando le attivi-

tà dei gruppi terroristici organizza-

ti. Le restrizioni di viaggio e le misu-

re di contenimento interne in vigore

in molti Paesi membri Interpol stan-

no inibendo il movimento e le atti-

vità dei membri dei gruppi terrori-

stici organizzati. È ragionevole so-

spettare che queste misure indur-

speciale covid-19/interpol

ri infettati dal coronavirus a trasmetterlo deliberatamen- re nel peccato. L’unico modo di sfuggire al contagio è quel-

te ai loro nemici, è recentemente aumentata. È probabile lo di abbracciare l’organizzazione terroristica e di compie-

che i potenziali obiettivi rimangano gli stessi, in particolare re attentati anche utilizzando i semplici mezzi disponibili.

personaggi pubblici di spicco, forze di sicurezza, siti religio- Negli Stati Uniti, un gruppo di suprematisti bianchi ha

si e altri luoghi di raccolta di massa. L’Unità di prevenzione invitato i sostenitori a diffondere il coronavirus, principal-

del bioterrorismo di Interpol è pronta ad assistere i Paesi mente tra gli agenti delle forze dell’ordine, usando nella tra-

membri nella valutazione di tali

minacce e nell’assisterli per pre-

venirle e rispondere a incidenti Un mondo di informazioni

impronte digitali e più di 17mila rilievi

biologici, accidentali o intenzio- Interpol offre un accesso immediato e operati sulla scena del crimine.

nali. Il livello complessivo di mi- diretto a una vasta gamma di database Documenti rubati e smarriti: 89 milioni di

naccia da parte di gruppi terro- criminali che possono permettere alle documenti di viaggio emessi in 179 Paesi.

ristici verso le infrastrutture cri-

forze di polizia dei 194 Paesi membri Immagini pedopornografiche: l’archivio

tiche non è cambiato significati-

di trovare il “tassello mancante” per ha permesso di identificare più di 21mila

vamente. Tuttavia, verso alcune

la risoluzione di indagini nazionali e vittime e di trarre in arresto 10mila

infrastrutture critiche come au-

internazionali e di rendere la vita più criminali.

torità e centri sanitari questo si

difficile ai criminali, ai terroristi ed alle Veicoli a motore rubati: più di 7 milioni di

è innalzato. Attacchi informatici,

persone pericolose che si spostano da un veicoli nel mondo. Nel 2019 ben 210mila

e almeno un attentato con esplo-

sivi sventato, hanno già preso di Paese all’altro sperando di “farla franca”. veicoli sono stati recuperati ricorrendo a

mira queste infrastrutture cri- Di seguito i principali. questo archivio.

tiche, poiché un’offensiva con- Nominativi: l’archivio contiene oltre Opere d’arte rubate: 52mila opere

tro simili obiettivi, oltre a causa- 225mila dati anagrafici di persone rubate. L’archivio è alimentato da 134

re numerose vittime, avrebbe un scomparse, corpi da identificare e Paesi.

profondo impatto psicologico criminali internazionali, comprensivi Foreign fighters: creato nell’agosto

e ostacolerebbe la capacità dei di precedenti criminali, fotografie e del 2015 contiene i dati di più di 53mila

governi di contenere la diffusio- impronte digitali. sospettati di essere dei terroristi

ne del virus. Criticità segnalate Profili Dna: 226mila profili di persone combattenti all’estero. Di questi è

anche nei punti vendita commer- provenienti da 87 Paesi. I profili sono indicata ogni informazione a disposizione

ciali di articoli essenziali (super- codificati e i marcatori genetici unici dei 77 Paesi che alimentano l’archivio.

mercati, farmacie, ecc.) che po- per ogni individuo rendono l’archivio un Armi da fuoco: armi smarrite, rubate ed

trebbero diventare bersaglio di importante alleato nelle indagini. oggetto di traffico illecito. Quasi 1 milione

“disordini organizzati”. L’organiz- Impronte digitali: 220mila serie di e mezzo di profili caricati da 87 Paesi.

zazione terroristica dello Stato

islamico sta cercando di recluta-

re “lupi solitari” che compiano attacchi, con qualsiasi arma smissione contatti diretti e indiretti e ricorrendo anche al-

disponibile, approfittando della diffusione del virus. Secon- la contaminazione con la saliva delle maniglie delle porte e

do un recente studio dell’Osservatorio Al-Azhar il messag- dei pulsanti degli ascensori.

gio veicolato è che il virus rappresenti una punizione divi-

na e che sono richieste alcune azioni per evitare di incorre- Xenofobia e disinformazione

Paura e disinformazione rappresentano un pericoloso bi-

nomio. Si sono registrati casi di vittime colpite da attacchi

verbali e fisici poiché ritenute portatrici del virus, accuse

spesso basate esclusivamente sulla disinformazione, uti-

lizzando la quale sono stati portati veri e propri attacchi in

Occidente con la finalità di diffondere il panico; tra i più co-

muni vi sono avvisi audio e video che annunciano l’imminen-

te ingresso in uno stato di massima emergenza e che con-

sigliano quindi ai cittadini di effettuare acquisti massicci

nei supermercati. v

