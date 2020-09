POLIZIAMODERNA DEL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE

(AGENPARL) – dom 06 settembre 2020 agosto/settembre 2020 POLIZIAMODERNA 15

La sala operativa: il mare in una rete stro è un lavoro che va a integrarsi con quello dei colleghi in

La sezione sicurezza, la cui mission spazia dalla prevenzio- pattuglia, svolgendo un’attività di controllo sulle partenze,

ne dei piccoli reati all’attività antiterrorismo che procede an- sui voli sensibili – americani e israeliani in particolare – sen-

che in base agli allertamenti dei servizi di intelligence, ruota za trascurare l’area attorno al perimetro aeroportuale». Il pe-

attorno a questo nucleo centrale. La sala operativa coordi- riodo del lockdown ha rappresentato un momento del tutto

na e supervisiona tutti gli operatori delle pattuglie dislocati inedito per la gestione delle emergenze: «Molte urgenze de-

nell’ampia superficie dello snodo aereo, che riferiscono ciò rivano dal meccanismo delle triangolazioni, i voli con più sca-

che è celato allo sguardo degli operatori del Cot (Centro ope- li necessitano infatti particolare attenzione – spiega Ivan Al-

rativo telecomunicazioni), non potendosi affidare alle “sole” madori, operatore Cot – in fondo si è cercato, e si cerca, di

(oltre 2mila) telecamere attive a Fiumicino. Al nostro arrivo “trattenere il mare in una rete”, impresa ardua che va comun-

troviamo Fabio D’Aprile come capoturno del servizio: «Il no- que portata avanti».

Le pattuglie: gli “occhi” del Leonardo da Vinci

Dalla sala operativa ci spostiamo all’esterno e raggiungiamo una pattuglia su un auto di servizio, di ritorno da un controllo “sot-

tobordo”. Chiediamo a Isabella Capanna di parlarci degli interventi che caratterizzano il suo lavoro: «Nei periodi ordinari capi-

ta di tutto, dal passeggero ubriaco alla richiesta di intervento del comandante a bordo dell’aereo, dal borseggiatore al furto nel

duty free». «La nostra attività è paragonabile a quella della “territoriale” di una questura – commenta Claudio Chiasserini – pro-

prio come per le Volanti capitano gli interventi più variegati, l’am-

biente dell’aeroporto richiede però protocolli specifici, come nel

caso del bagaglio abbandonato che,se classificato “a rischio”, in-

nesca procedure emergenziali». Altra caratteristica che distingue

gli interventi dei circa 300 poliziotti della sezione sicurezza è l’al-

ta probabilità di venire in contatto con persone di diverse etnie, la

buona padronanza dell’inglese è quindi un must

per chi svolge il servizio operativo alla Polaria.

Il nostro percorso prosegue verso i varchi delle

partenze dove i controlli vengono effettuati con

guanti e mascherine. «Qui supervisioniamo il la-

voro della security di Aeroporti di Roma, interve-

nendo qualora dovessero subentrare particolari

problematiche» spiega Maria Pia Aureli. «In que-

sto periodo ci sono in aggiunta controlli preven-

tivi e si fa rispettare il distanziamento sociale –

aggiunge Alessandro Di Pietro – senza dimenti-

care che la pandemia non ha annullato la minac-

cia terroristica».

agosto/settembre 2020

Cinofili e artificieri: fiutare il pericolo

Massimiliano Del Brocco lavora con Shiela, un labrador

color champagne di 7 anni, uno dei 15 cani antiesplosivo

della squadra cinofila aeroportuale: «Lavoriamo anche

su richiesta degli artificieri per problematiche specifiche

come il classico bagaglio abbandonato o l’ispezione della

carlinga di un aereo», spiega il conduttore. Ruolo impor-

tante per questa specialità è anche il cosiddetto “uomo

caldo”, che opera in simbiosi con il binomio e che duran-

te l’addestramento si occupa del posizionamento dell’e-

splosivo. «Se lo facesse il conduttore manderebbe il ca-

ne in confusione perché inquinerebbe il “bottino” con il

suo odore» spiega Emiliano Cerrone, prossimo assisten-

te cinofilo. Altra attività affine è quella dell’artificiere, da

sempre presente nell’organico della Polaria, figura che

osserva l’aeroporto con sguardo vigile, pronto a cogliere

qualsiasi anomalia. «Nei casi sospetti a ridosso di zo-

ne sensibili viene delineata un’area di sicurezza che

arriva a 30 metri di raggio per una prima verifica;

qualora la sala operativa decidesse di alzare il

livello di allerta, nei casi estremi viene fatto

evacuare l’intero terminal – spiega Nico-

la Serafino – a quel punto, se il condutto-

re cinofilo rileva incertezze da parte del cane, si procede

con la radiografia del bagaglio e l’uso del cannoncino ad

acqua che esercita la pressione del liquido direttamente

sull’ipotetico ordigno, permettendo con il 70% delle pro- Le Uopi: equipaggi speciali

babilità di disarticolarlo». Le Unità operative di primo intervento sono incardinate nei dispo-

sitivi di sicurezza aeroportuale e si occupano di emergenze, vigi-

lanza di voli sensibili ed eventi con presenze di “personalità”. Que-

sti operatori, essendo i primi deputati a intervenire nei casi più se-

ri di pericolo, si avvalgono di uno speciale training come il tiro di-

namico utilizzando i movimenti di squadra. «Sia la formazione che

l’addestramento sono seguiti

da istruttori del Nocs – chia-

risce Stefano Toni – in que-

sto modo si dispone di un’or-

ganizzazione strutturata per

affrontare il pericolo e crea-

re deterrenza». Anche l’equi-

paggiamento rispecchia le

esigenze operative di que-

sta Specialità, come spiega

Alessandro Lombardi: «Ol-

tre l’ordinario disponiamo di

un fucile mitragliatore con

puntamento olografico, una

torcia per le irruzioni in am-

bienti bui, una telecamera

ed elmetto e giubbotto an-

tiproiettili per arginare i ca-

libri più pesanti».

agosto/settembre 2020

un giorno con/frontiera aerea

Sezione frontiera: la porta dell’Ue

È l’altra importante sezione della Polaria. Canalizza

circa 350 operatori e comprende attività riguardanti

le verifiche di rito da effettuare sui viaggiatori in par-

tenza, arrivo e transito nell’area Schengen. «Anche se

a partire dall’emergenza Covid è stata registrata una

notevole riduzione nei voli, in questo periodo estivo

l’attività sta riprendendo piede e un terzo del traffi-

co riguarda voli extra Schengen» ci informa Rober-

to Mattei, dirigente di questo settore. Al momento i

controlli sono rafforzati perché a questi si aggiungo-

no quelli fatti in relazione alle normative emergenzia-

li. «Le attività ordinarie sono previste dal Testo unico

sull’immigrazione e dal Codice delle frontiere Schen-

gen, le nuove modalità sono invece assimilabili ai ser-

vizi di ordine pubblico che in questo caso assicurano il

contingentamento dei viaggiatori, il distanziamento

sociale e la verifica che le persone abbiano compila-

to la dichiarazione ai fini dell’ingresso in Italia. Questo

lavoro viene svolto di concerto con le compagnie ae-

ree per far sì che gli accertamenti partano già dall’ae-

roporto di provenienza».

Quei timbri che… contano

Mai come in questo caso l’espressione “mettere un timbro”

corrisponde a una responsabilità di tale portata. Significa da-

re a una persona la possibilità di entrare o uscire dal territo-

rio e in questo particolare periodo vuol dire più che mai tutela-

re la collettività, ricostruendo gli spostamenti dei passeggeri

attraverso pagine e pagine di passaporti. Raggiungiamo Luigi

Amore, capo di una delle 5 squadre operative di questa sezio-

ne. Si trova presso la prima linea, l’area dove si effettua il con-

trollo di frontiera: qui l’operatore deve essere in grado di com-

prendere rapidamente le ragioni per le quali lo straniero entra

in Italia, i mezzi di sussistenza che gli consentiranno il soggior-

no e le verifiche sulla sua “condizione” di ingresso che preve-

de il visto per periodi superiori ai 3 mesi di permanenza; se l’in-

gresso risulta irregolare si effettua il respingimento di fron-

tiera. «Tutto ciò che non trova soluzione in prima linea, dove la

pressione è elevata per il continuo flusso di passeggeri, pas-

sa in seconda linea – spiega il poliziotto – qui vengono sciolti

dubbi sull’autenticità dei documenti o effettuati controlli sul-

le banche dati, si dispone infatti di maggiori strumenti e di più

tempo per tutti gli approfondimenti necessari sui passegge-

ri». L’attività è cambiata molto negli anni per l’ampliamento

del traffico aereo, richiedendo competenze sempre più spe-

cifiche per gli operatori di frontiera, come spiega Alessandro

Ballarin: «Il lavoro in prima linea richiede la conoscenza di tut-

te le tipologie di passaporti emessi, delle normative europee e internazionali per la gestione dei passeggeri e il relativo aggior-

namento dei trend sui flussi migratori legali e illegali, dei sistemi informatici e delle banche dati e, ovviamente, della lingua ingle-

se». Questa sezione restituisce l’immagine stessa della Polizia di Stato e del nostro Paese di fronte al mondo, per questo è cru-

ciale la competenza dei suoi specialisti.

agosto/settembre 2020

un giorno con/frontiera aerea

La Uif: in cerca di identità

Si chiama Unità investigativa di frontiera ed è una squadra di circa 20

persone che lavora accanitamente per “scovare” documenti falsi e con-

seguenti modalità di ingresso illegali. Uno di questi modus operandi è lo

scambio documenti in sala transiti da parte di cittadini provenienti da Pa-

esi extra Schengen che arrivano in Italia e tentano di raggiungere un Paese

terzo per il quale necessiterebbero di un visto che non hanno. «Il regolare

documento utilizzato per entrare viene distrutto e sostituito con un altro

– spiega Giada Crivella – in questo caso la persona rimane in sala transiti

anche per alcune ore, dopodiché si reca nella toilette e indossa abiti com-

pletamente diversi». Quello della “sostituzione di persona” non è però l’u-

nico “trucco” utilizzato: c’è chi entra in Italia regolarmente e al momento di

ripartire, dopo aver mostrato i propri validi titoli di viaggio, anziché torna-

re nel Paese di origine cambia destinazione, avendo occultato poco prima

il proprio documento. «È il classico caso del mancato imbarco – prosegue

la poliziotta – grazie agli ottimi rapporti di collaborazione con il persona-

le dell’aeroporto si effettuano accurate ricerche nelle liste passeggeri dei

voli ritenuti a rischio». Dietro queste operazioni, che coinvolgono persone

al di sopra di ogni sospetto in qualità di favoreggiatori, ci sono grosse or-

ganizzazioni criminali, per questo il confronto con gli omologhi di altri Pa-

esi, attraverso l’agenzia europea Frontex, permette talvolta di prendere in

contropiede alcune tendenze illecite.

Sezione giudiziaria: operazione cieli puliti

Il nostro itinerario si chiude incontrando il responsabi-

le dell’altra importante sezione operativa della Polaria,

quella della polizia giudiziaria. A guidare oltre 50 “uomi-

ni” è Fernando Speziali, poliziotto con una lunga espe-

rienza nella Squadra mobile della questura di Roma. «La

polizia giudiziaria di Fiumicino è impegnata prevalente-

mente nel fronteggiare l’immigrazione clandestina – ri-

ferisce il funzionario – nel contrasto ai reati predatori

e nelle estradizioni in collaborazione con Interpol, sen-

za contare gli arresti in flagranza di reato, il contrasto al

traffico di droga e le operazioni di controllo del territo-

rio». Un’attività nella quale non c’è mai tempo per anno-

iarsi, paragonabile a quella di una questura di medie di-

mensioni su un’aerostazione che conta, in tempi normali,

50mila passeggeri al giorno. Proprio oggi capitiamo nel-

la giornata conclusiva di un’indagine che va avanti da cir-

ca un anno e ha portato all’arresto di un alto funzionario

Enac e di alcuni imprenditori locali per episodi di corru-

zione maturati in ambito aeroportuale. È il frutto di un’in-

dagine a 360°, in un luogo che rappresenta un mercato

importantissimo, con un giro d’affari miliardario.

agosto/settembre 2020

