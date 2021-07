(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 Polizia penitenziaria, Uspev Cassazione. Oggi il sit in dopo ingiusto trattamento verso il delegato. Fp Cgil: “Non ci lasciamo intimidire: amministrazione intervenga”

Roma, 19 luglio 2021 – Protesta oggi della Fp Cgil Polizia penitenziaria Roma e Lazio davanti alla Corte Suprema di Cassazione, per denunciare l’ingiusto trattamento subito da un delegato sindacale, reo di aver fatto emergere alcune irregolarità.

“Pensiamo non sia un caso che il delegato sindacale sia stato messo in difficoltà e abbia subito un ingiusto trattamento da parte dei responsabili dell’ufficio di sicurezza personale e vigilanza, Uspev, ovvero il personale di polizia penitenziaria che garantisce controllo e sicurezza ai varchi d’accesso al palazzo della Corte. Il delegato con coraggio ha messo in luce alcune irregolarità di gestione, svolgendo, semplicemente e correttamente, il proprio lavoro e il proprio ruolo di rappresentante sindacale. Da qui, si sono verificate quelle che hanno tutta l’aria di intimidazioni: da procedimenti disciplinari ad hoc, alla riduzione del punteggio sul rapporto informativo annuale, senza giuste motivazioni, al demansionamento. Un modo nemmeno troppo velato di esasperare il clima e portarlo ad uscire dal servizio”, dichiara Stefano Branchi, Fp Cgil Polizia penitenziaria di Roma e Lazio.

