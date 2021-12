(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Polizia, Novelli (FI): cordoglio per morte Tuscano

“Ogni giorno donne e uomini in divisa svolgono il loro prezioso a servizio della comunità mettendo spesso a rischio la loro vita, come accaduto oggi in FVG all’assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano. Cordoglio ai suoi cari e vicinanza alla famiglia della Polstrada”. Lo scrive sui social il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

