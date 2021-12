(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Polizia locale, il cane antidroga Aria fiuta 5 grammi di marijuana in possesso di uno studente

Nell’ambito di un controllo di Nos e unità cinofila davanti all’istituto San Gaetano

Il Nucleo operativo speciale (Nos) e l’unità cinofila antidroga della polizia locale hanno effettuato nella mattina di martedì 7 dicembre un controllo davanti all’istituto San Gaetano. Gli agenti hanno individuato un gruppo composto da una quindicina di studenti, tra i 16 e i 18 anni, appartati in stradella Mora. Il cane antidroga Aria è quindi entrato in azione e, passando in mezzo agli studenti, ha fiutato uno dei ragazzi, poi risultato in possesso di un involucro con 5 grammi di marijuana. Il giovane, maggiorenne, è stato segnalato in prefettura come utilizzatore di sostanza stupefacente.

I controlli della polizia locale, attivati a seguito di numerose segnalazioni, continueranno anche in questi giorni.

Ufficio stampa

