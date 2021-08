(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 Polizia locale: controlli antiabusivismo sulla spiaggia del Lido

Numerose merci sequestrate, otto persone identificate e un ordine di allontanamento emesso nei confronti di un campeggiatore abusivo. E’ il bilancio di un’operazione interforze condotta questa mattina da Polizia Locale e Carabinieri contro il commercio abusivo sulla spiaggia del Lido di Venezia.

Nello specifico, gli agenti, anche su segnalazione di esercenti, gestori e residenti, sono intervenuti per contrastare l’attività di noleggio abusivo di ombrelloni nella spiaggia libera del Lido tra la concessione di Venezia Spiagge e l’arenile di fronte all’ex ospedale al mare.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato 18 ombrelloni, 2 sdraiette e 3 carrellini. Sono stati identificati otto cittadini stranieri, di cui 2 irregolari, mentre per un campeggiatore abusivo è stato emesso un ordine di allontanamento oltre alla sanzione amministrativa di 300 euro.

Una squadra di operatori Veritas, allertata dagli agenti, è intervenuta per ripulire la zona, lasciata in uno stato di degrado.

Già nei giorni scorsi la Polizia locale era intervenuta per sequestrare diverse merci messe illecitamente in vendita presso l’arenile o offerte a “noleggio” per i bagnanti occasionali.

Venezia, 11 agosto 2021

