(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 X GIORNATA OPERAZIONE “ORO ROSSO”

Oltre 1 tonnellata di rame, materiali ferrosi e rifiuti speciali recuperati durante i controlli straordinari della Polizia di Stato

contro il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

Oltre 1 tonnellata di rame recuperato, più di 400 Kg di rifiuti speciali sequestrati, 1.908 persone controllate, 1 persona arrestata, 5 persone denunciate, 13 sanzioni amministrative elevate per un importo totale di circa 22.618 euro: questo il bilancio della decima operazione “Oro Rosso” organizzata dalla Polizia ferroviaria in tutto il territorio nazionale per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

L’attività ha visto l’impiego complessivo di 628 operatori e si è tradotta in 258 controlli ai rottamai, 148 servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e 57 su strada.

In particolare, un 35enne italiano, amministratore unico di un deposito in provincia di Salerno, è stato denunciato per ricettazione e gestione illecita di rifiuti. Dai controlli effettuati dagli agenti, all’interno del sito, sono stati rinvenuti e sequestrati 350 kg di cavi di rame sottratti a Rete Ferroviaria Italiana.

Un 47enne di Salerno e un 67enne di Napoli sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata in due siti collocati rispettivamente a Scafati e a Napoli. Nel primo deposito sono stati sequestrati 200 kg di rame e altri rifiuti metallici, mentre nel secondo 332 kg di rame e una macchina spellacavi utilizzata per eliminare la guaina esterna dei cavi. Entrambi i depositi sono stati posti sotto sequestro in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nei giorni scorsi, inoltre, gli agenti Polfer hanno arrestato un cittadino italiano 44enne per il reato di furto aggravato. I poliziotti, informati da Protezione Aziendale di Trenitalia in merito al furto di alcuni cavi di rame asportati da locomotori Alta Velocità in sosta nello scalo di Milano Martesana, sono intervenuti effettuando controlli a campione sugli operai in servizio. Uno di loro, che evidenziava particolare nervosismo, è stato sottoposto a perquisizione e, all’interno del bagagliaio dell’auto in suo possesso, sono stati rinvenuti i cavi asportati, per un peso di circa 20 kg. Gli investigatori hanno proceduto quindi alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo rinvenendo altro rame per un peso di 70 Kg.

Roma, 15 novembre 2021

