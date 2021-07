(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 15 arrestati, 173 indagati e circa 75.000 persone controllate: il bilancio dell’ultima settimana della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

Controlli intensificati con l’operazione “RAIL SAFE DAY” per la prevenzione di comportamenti scorretti in ambito ferroviario

15 arrestati, 173 indagati e 74.455 persone controllate: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della Polizia Ferroviaria. 4.255 le pattuglie impegnate in stazione e 675 a bordo di 1.365 treni. 261 i servizi antiborseggio e 144 le sanzioni elevate. 44 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 42 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.

Attività intensificata anche grazie all’operazione “Rail Safe Day”, una giornata di controlli straordinari, organizzata lo scorso 21 luglio dalla Polizia Ferroviaria presso 613 località “sensibili” in tutta Italia, di cui 535 stazioni, per prevenire comportamenti anomali e scorretti in ambito ferroviario che spesso sono causa di incidenti. 27 le sanzioni applicate a chi è stato sorpreso a non rispettare le norme di sicurezza in ambito ferroviario. 1.322 gli operatori della Polfer impegnati.

In particolare, un 24enne algerino e un 19enne libico sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, nella stazione di Milano Centrale. I due sono stati bloccati dagli agenti della Polfer dopo aver sottratto uno zaino ad una giovane coppia intenta a consumare un caffè all’interno di un bar nello scalo ferroviario. Alla vittima, che non si era accorta di nulla, è stata restituita la borsa contenente un pc portatile del valore di circa 1.400 euro.

Un latitante è stato arrestato dagli agenti della Polfer di Varese a bordo di un treno regionale, nei pressi della stazione di Venegono Superiore. L’uomo, un 43enne italiano, è stato fermato per un controllo e dai successivi accertamenti in banca dati è emerso che era ricercato dalle autorità spagnole per truffa.

