(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 22 arrestati, 164 indagati e circa 75.000 persone controllate: il bilancio dell’ultima settimana di agosto della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

22 arrestati, 164 indagati e 74.609 persone controllate: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana di agosto, della Polizia Ferroviaria. 4.511 le pattuglie impegnate in stazione e 576 a bordo di 1.156 treni. 235 i servizi antiborseggio e 187 le sanzioni elevate. 19 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 50 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.

Il 25 agosto si è anche tenuta l’VIII giornata dell’operazione “Stazioni Sicure” dedicata al contrasto delle attività illecite e alla prevenzione di possibili azioni improntate all’illegalità, che ha visto l’impiego di 1.376 operatori Polfer in 423 scali interessati. 7 arrestati, 31 indagati, 12.234 persone controllate e 2.426 bagagli ispezionati.

In particolare, a Milano gli agenti hanno arrestato un 21enne del Burkina Faso, per i reati di resistenza, minaccia, oltraggio, lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento ed evasione. I poliziotti, a bordo di un treno diretto a Lecco, sono intervenuti a seguito della segnalazione del capotreno in merito ad un viaggiatore che, sprovvisto di mascherina, lo aveva minacciato. Raggiunto, lo straniero ha continuato con il suo atteggiamento ostile cercando di scendere dal convoglio. Fermato, ha aggredito gli operatori afferrandone uno al collo tentando di soffocarlo e colpendone un altro con una testata. Con l’ausilio dei colleghi della Polfer di Lecco, il 21enne è stato bloccato e accompagnato negli uffici di Polizia, dove, con violenza, ha scardinato la porta d’ingresso tentando la fuga verso un treno in partenza. Dai controlli successivi è emerso che l’uomo era agli arresti domiciliari per analoghi reati e che era già evaso altre due volte.

Grazie ad un’attività d’indagine lampo dei poliziotti della Polfer di Verona, una 32enne rumena è stata arrestata per furto nei pressi della stazione ferroviaria. In particolare, un rider, in attesa di ritirare un’ordinazione presso un fast food della stazione, ha subito il furto della propria bicicletta elettrica del valore di quasi un migliaio di euro. Il giovane si è immediatamente rivolto ai poliziotti che, grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza, hanno constatato che la donna si era allontanata dallo scalo con il velocipede sollevando la ruota posteriore in quanto bloccata da un lucchetto. Grazie all’immediato intervento, la 32enne è stata fermata nei pressi di un distributore ubicato nelle vicinanze della stazione con ancora la bicicletta che è stata restituita al giovane rider felice di poter riprendere il suo lavoro.

A Massa Carrara, sono state arrestate due cittadine straniere, una serba di 29 anni e una croata di 24, pregiudicate e in Italia senza fissa dimora, perché entrambe gravate da un ordine di carcerazione. In particolare, le donne, fermate per un controllo mentre si trovavano all’interno della stazione ferroviaria, sono risultate ricercate per reati contro il patrimonio commessi nelle città di Varese, La Spezia e Salerno, dovendo scontare, la 24enne, 3 anni 5 mesi e 5 giorni di reclusione più la multa di euro 1.333,00 e la 29enne, un anno e la multa di 300,00 euro, sono state condotte presso il carcere di Firenze.

