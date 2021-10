(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 81 arrestati, 783 indagati, circa 270.000 persone controllate.

Questi i risultati del mese di settembre dell’attività della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e sui treni

81 arrestati, 783 indagati e 267.207 persone controllate: è questo il bilancio dei controlli nel mese di settembre della Polizia Ferroviaria. 16.262 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 2.764 a bordo treno, 1.060 i servizi antiborseggio, 244 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 159 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

Controlli potenziati anche grazie alle operazioni straordinarie organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale durante l’intero mese: l’ottava giornata “Oro rosso”, effettuata l’8 settembre, finalizzata a contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. 541 gli operatori impegnati, 150 i servizi di pattugliamento lungo linea e 58 su strada. Circa 1.770 le persone controllate e 4 indagate; 266 rottamai verificati e circa 200 kg di rame di provenienza illecita recuperato. L’ottava operazione “Rail Safe Day”, del 15 settembre, organizzata presso 665 località “sensibili” in tutta Italia, di cui 550 stazioni, per prevenire comportamenti anomali e scorretti in ambito ferroviario che spesso sono causa di incidenti. Oltre 1.525 gli operatori della Polfer impegnati nelle attività e 81 le sanzioni applicate. E la nona giornata dell’operazione “Stazioni Sicure”, del 21 settembre, dedicata al contrasto delle attività illecite e alla prevenzione di possibili azioni improntate all’illegalità, che ha visto l’impiego di 1.154 operatori Polfer in 502 scali interessati. 5 arrestati, 20 indagati, 11.738 persone controllate e 2.283 bagagli ispezionati. 76 le sanzioni elevate.

A tali iniziative si è aggiunta, dal 6 al 13 settembre, la quinta settimana dell’operazione Railpol Raw (Rail Action Week), organizzata, nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, dal network di Polizie Ferroviarie europee “RAILPOL”. Durante tale azione, i Paesi aderenti all’iniziativa hanno potenziato i servizi di controllo al fine di prevenire i fenomeni criminali maggiormente diffusi in ambito ferroviario, che turbano la sicurezza delle persone e la regolarità del traffico ferroviario. Oltre 8.800 gli agenti impegnati nelle attività. 932 i controlli effettuati in località sensibili lungo la linea ferroviaria, come tunnel, ponti e cavalcavia. 980 passaggi a livello presenziati, 363 autovetture e 9.153 persone controllate; 37 sanzioni elevate per attraversamento dei binari e 59 treni trasportanti merci pericolose ispezionati.

Tra i principali risultati:

🔊 Listen to this