Polizia di Stato – VIII Raduno ANPS Pontedera Comunicato e video Intervista a Enza Anemolo poliziotto ad honorem

all’VIII Raduno nazionale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato a Pontedera partecipa anche Enza Anemolo in qualità di poliziotto ad honorem

Enza Anemolo, infermiera e case manager presso la struttura socio sanitaria “San Donato Habilita” di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, è presente all’VIII Raduno Nazionale della Polizia di Stato in qualità di poliziotto ad honorem.

L’esponente del mondo sanitario, durante l’emergenza, ha dato sostanza al tanto caro #essercisempre della Polizia di Stato, lavorando incessantemente per salvare vite umane, dando assistenza a domicilio ai malati e contribuendo a non farli sentire soli.

Pertanto la Polizia di Stato ha voluto, due anni fa, insignirla del prestigioso riconoscimento poiché durante i mesi segnati dalla pandemia da Covid-19, ha lavorato in prima linea a tutela della salute e della vita dei pazienti.

Pisa, 25 giugno 2022

