(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Traforo del Monte Bianco: chiusura in atto per i mezzi pesanti superiori alle

7.5t causa forti nevicate in territorio francese.

Traforo del Fréjus: riapertura al traffico sia leggero che pesante.

A causa di forti nevicate in atto nel territorio francese, l’accesso al traforo del Monte Bianco (T1) è

interdetto per i mezzi pesanti che vengono fermati all’interno dell’autoporto Pollein di Aosta, sito in

prossimità della barriera autostradale di Aosta Est dell’autostrada A5.

Nessuna limitazione è prevista, invece, per le autovetture e per i restanti veicoli leggeri.

In alternativa, i mezzi superiori alle 7,5t possono utilizzare il Traforo del Fréjus (T4) che da poco è

stato riaperto dopo una chiusura causata da un intervento di natura tecnica.

INFORMAZIONE ALL’UTENZA STRADALE

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S.

(numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il

