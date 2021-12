(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Il Commissario Mascherpa e il suo autore Luca Scornaienchi

Ritorna il Pacco alla camorra

Oggi 8 Dicembre, giornata conclusiva della manifestazione Più libri più liberi, allo stand L19 di Poliziamoderna, rivista ufficiale della Polizia di Stato ci sarà per il firmacopie Luca Scornaienchi, direttore artistico del museo di fumetto di Cosenza e sceneggiatore de Il Commissario Mascherpa, la graphic novel della Polizia di Stato, giunta da poco al suo quarto volume, Onorata Sanità. Lo accompagneranno con degli omaggi disegnati Valerio Chiola, Francesca Ferrara, Giuseppe Guida e Luca Ralli, note matite di fumetti. Questa preziosa occasione per poter riunire prestigiosi disegnatori della scena artistica italiana è data da una nuova sinergia che Più libri Più Liberi ha avviato da quest’anno con Lucca Comics&Games e che arricchirà l’area graphic novel della fiera.

E per una conclusione di buon gusto, anzi di gusto “buono”, saranno promosse dalla Nuova Cooperazione organizzata le scatole ripiene di prodotti agroalimentari frutto del lavoro sulle terre confiscate alle mafie che quest’anno contengono anche il volume Onorata sanità. Un acquisto etico e solidale per i lavoratori della Nco e per il Piano Marco Valerio per le cure delle malattie pediatriche gravi dei figli dei poliziotti.

Roma, 8 dicembre 2021

