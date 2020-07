POLIZIA DI STATO – NUMERO DI LUGLIO POLIZIAMODERNA

(AGENPARL) – dom 19 luglio 2020 Formazione in era Covid

La pandemia ha messo a dura prova ogni aspetto della vita della

nostra Amministrazione, proprio in un momento in cui l’immissione

di nuovo organico è diventata una priorità urgente. La Direzione

centrale per gli istituti di istruzione ha mantenuto un punto fermo:

evitare di bloccare l’attività di formazione per le “nuove leve”. La

riorganizzazione è stata avviata, parzialmente, già con il 208° corso

allievi agenti: anziché interrompere la didattica – sarebbe stata una

soluzione plausibile – si è optato per una soluzione alternativa. «In

un primo momento abbiamo trasferito gli allievi, circa 280, alla

Scuola di Campobasso e al Caps di Cesena – spiega il direttore

centrale Maria Luisa Pellizzari – in questo modo sono stati sottratti

a una zona investita da un focolaio pandemico importante. La

scuola di Piacenza, d’intesa con la Direzione centrale di sanità, è

stata trasformata in un centro di coordinamento sanitario dove

sono stati ospitati i poliziotti che necessitavano dell’isolamento. Con

il lockdown gli allievi del 208° corso, tornati alle proprie abitazioni,

hanno completato i due mesi mancanti per terminarlo con moduli di

autoapprendimento e didattica a distanza, servendosi di una

piattaforma già in uso per gli aggiornamenti professionali e i corsi

legati al riordino». Sono però i 1.504 allievi del 209° corso,

destinati a 13 scuole di polizia del territorio, che stanno vivendo in

pieno la sperimentazione del nuovo modello organizzativo. «Il 50%

della forza è impegnata nella “formazione residenziale” nelle scuole

– prosegue il direttore – svolgendo attività addestrative

(esercitazioni presso i poligoni di tiro, tecniche operative, difesa

personale, lezioni di guida), seguendo uno speciale protocollo

messo appunto dalla Direzione centrale di sanità; l’altra metà

svolge da casa una didattica a distanza in senso stretto, con un

docente che si collega dall’aula e tiene la videolezione. Dopo 8

settimane ci sarà un’alternanza tra i due gruppi per integrare il

percorso formativo, con l’obiettivo di portare tutti allo stesso li-

vello per la metà di ottobre; a quel punto, in base alle con- dizioni

sanitarie del momento verrà deciso come proseguire». La

formazione a distanza ha richiesto una razionalizzazione dei piani di

studio, sviluppando una didattica più funzionale alle esigenze

concrete dell’impegno operativo, inoltre l’agilità del modello

permette di adattarlo alla “fluidità”delle

situazioni.L’implementazione di una piattaforma informatica ad hoc,

Daitformazione, ha reso possibile questa svolta permettendo

l’attuazione della didattica a distanza attraverso il collegamento

diretto tra docenti e allievi in aule virtuali e con moduli di e-

learning. Ma qual è il feedback dei futuri poliziotti rispetto a queste

novità? «Dai primi report stiamo rilevando una grande

partecipazione, questa modalità con- sente infatti, attraverso una

chat, di fare domande al docente e, a quanto pare, sono maggiori

rispetto a quelle nelle lezioni “in presenza”» conclude il direttore.

Dunque, un vero salto nell’era digitale nato dalla gestione di

un’emergenza, la cui efficacia si sta dimostrando un esempio

virtuoso da seguire anche per le altre forze di polizia.

