(AGENPARL) – gio 31 marzo 2022 [LANCIO STAMPA]

Attentati terroristici nel mondo: un arresto della Polizia di Stato

Stamane la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torino, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un indagato accusato di associazione con finalità di terrorismo ex art. 270 bis del c.p., che si ipotizza sia aderente all’organizzazione Individualistas Tendiendo a lo Salvaje I.T.S., formazione nata in Sud America e ritenuta dagli inquirenti responsabile di oltre 100 attentati in diverse parti del mondo.

I dettagli dell’operazione, condotta dalla Digos di Milano e dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno DCPP/UCIGOS, saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà in data odierna alle ore 12.30 presso la Procura di Torino.

Milano, 31 marzo 2022