(AGENPARL) – dom 10 ottobre 2021 Polizia di Stato. Intervento al Policlinico Umberto I in occasione della manifestazione no-green pass.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 9 ottobre, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I è stato trasportato dal 118 un manifestante no vax che, durante la manifestazione, aveva tenuto comportamenti provocatori nei riguardi delle forze dell’ordine, ostacolando le attività di polizia e opponendo resistenza alle operazioni di identificazione. Arrivato in ospedale, lo stesso si è rifiutato con modi violenti di essere sottoposto al triage e alle misure previste per il contenimento del covid -19. Per questi motivi è stato posto in isolamento, in quanto soggetto non sottoposto a vaccino.

Nel frattempo all’esterno dell’ospedale si sono adunati alcuni parenti e amici, i quali hanno iniziato ad inveire verbalmente contro il personale sanitario, aizzati dallo stesso manifestante. Grazie anche alla presenza di personale di polizia, il gruppo è stato allontanato in compagnia dello stesso manifestante .

Gli infermieri aggrediti hanno manifestato la volontà di esporre denuncia nei confronti del manifestante.

Roma, 10 ottobre 2021

