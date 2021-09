(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Al link il video

La Polizia di Stato impegnata, al fianco della Regione Lazio e del Coni, nella Campagna “Vaccinati e scendiamo in campo”. Vaccinazioni anche in Piazza Vittorio a Roma

Questa sera a Piazza Vittorio, alle ore 19.00, la Polizia di Stato ha partecipato insieme alla Regione Lazio e al Coni, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico per la somministrazione dei vaccini, alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Vaccinati e scendiamo in campo”, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e gli sportivi sulla campagna vaccinale e di installare nuovi siti per la vaccinazione cui accedere liberamente.

Da oggi fino a domenica 5 settembre, e nel week end successivo 11-12 settembre, sport e vaccinazioni saranno protagonisti nei giardini di Piazza Vittorio, all’interno della manifestazione “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”.

Il progetto prevede due week end durante i quali si potranno praticare gratuitamente alcune discipline sportive e vaccinarsi grazie al personale qualificato presente nell’area sportiva.

Alla presentazione dell’iniziativa erano presenti il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, il Presidente della regione lazio Nicola Zingaretti, il Presidente del Coni Lazio Dott. Riccardo Viola, l’Assessore alla Sanità Alessio D’ Amato, il Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della PS Dott. Fabrizio Ciprani, il Questore di Roma Dott. Mario Della Cioppa e gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato tra cui Maria Centracchio, vincitrice della medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo nella disciplina del judo.

Roma, 3 settembre 2021

