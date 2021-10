(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 19 arrestati, 217 indagati e oltre 76.400 persone controllate: il bilancio dell’ultima settimana della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

Controlli intensificati con l’operazione “Oro Rosso” contro il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

19 arrestati, 217 indagati e 76.490 persone controllate: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della Polizia Ferroviaria. 4.958 le pattuglie impegnate in stazione e 821 a bordo di 1.647 treni. 326 i servizi antiborseggio e 406 le sanzioni elevate. 28 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 66 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.

Controlli intensificati anche grazie all’operazione “Oro Rosso”, organizzata il 12 ottobre scorso su tutto il territorio nazionale per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. L’attività ha visto l’impiego complessivo di 623 operatori e si è tradotta in 1.816 persone controllate, 3 indagati, 278 controlli ai rottamai, 172 servizi di pattugliamento lungo linea e 51 su strada. Circa 600 kg di rame recuperato.

A Torino un trentatreenne gambiano, senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo straniero è stato controllato dagli agenti della Polfer durante i servizi di vigilanza all’interno della stazione. Il giovane, con numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di dodici involucri termosaldati contenenti stupefacente tipo cocaina e uno con marijuana, poi sottoposti a sequestro. Il gambiano è stato anche denunciato per inottemperanza a un ordine di espulsione emesso dal Questore di Torino lo scorso mese agosto.

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Empoli hanno rintracciato e denunciato per furto aggravato e possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, un uomo italiano di 27 anni riconosciuto quale autore del furto di un portafogli, avvenuto i primi di settembre nella stazione ferroviaria. La vittima, all’ epoca dei fatti, aveva fornito una dettagliata descrizione del ladro.

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Pisa, attirati dalle urla di alcuni viaggiatori, sono intervenuti perché vi era una ragazza che correva sui binari. Raggiunta dai poliziotti, si è saputo che la 15enne, di origine bosniaca, aveva commesso poco prima un furto ai danni di un viaggiatore. La straniera è stata denunciata alla Procura della Repubblica per i minori, ed accompagnata presso il carcere minorile di Firenze.

Sono stati arrestati dagli agenti Polfer di Roma due minorenni per il reato di rapina aggravata. I due complici, saliti su un treno nella stazione di Nettuno, sono scesi alla fermata “Villa Claudia” dove hanno aggredito un viaggiatore colpendolo per sottrargli il monopattino. Il malcapitato è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale locale. I due minorenni, riconosciuti mediante la visione delle immagini di videosorveglianza, sono stati rintracciati e bloccati dai poliziotti. I giovani hanno ammesso di essere gli autori del furto e sono stati condotti presso la struttura carceraria per minori di Roma. La refurtiva è stata recuperata nell’abitazione di uno dei due e riconsegnata al proprietario.

