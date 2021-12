(AGENPARL) – dom 05 dicembre 2021 AL LINK FLAVIO INSINNA ALLO STAND DELLA POLIZIA PER L’INIZIATIVA “ UN PACCO ALLA CAMORRA”

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/a39c0086-55e6-11ec-9eec-736d736f6674

POLIZIA MODERNA ALLA FIERA NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA

FLAVIO INSINNA PARTECIPA AL PROGETTO “UN PACCO ALLA CAMORRA”

Oggi e ed il prossimo 8 dicembre, presso lo stand sarà anche possibile fare “un pacco alla camorra”. Per il secondo anno la Polizia di Stato partecipa a questa iniziativa, ideata da Nuova Cooperazione Organizzata, che raccoglie le associazioni della provincia di Caserta che coltivano le terre sequestrate alla mafia. Presso lo stand sarà possibile incontrare i rappresentanti delle cooperative e acquistare i quattro pacchi, ottimi regali per il prossimo Natale, che contengono Onorata Sanità e prodotti agroalimentari frutto del lavoro delle persone più deboli e fragili.

Ospite d’eccezione presso lo stand questo pomeriggio il conduttore televisivo Flavio Insinna, da tempo “amico” del progetto un Pacco alla camorra.

Quest’anno i pacchi sono dedicati alla figura della donna: tema ispiratore per il disegnatore Daniele Bigliardo che ha illustrato la scatola con un albero a simboleggiare la trasformazione del nutrimento della terra in ossigeno vitale.

Parte degli introiti delle vendite del pacco con i prodotti agroalimentari andranno, attraverso il Commissario Mascherpa, al Piano Marco Valerio.

Roma, 5 dicembre 2021

🔊 Listen to this