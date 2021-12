Polizia di Stato – Dipartimento PS consuntivo delle tendenze della criminalità elaborato dal Servizio analisi criminale.

(AGENPARL) – mer 29 dicembre 2021 Dipartimento PS LA CRIMINALITA’ NELLA NUOVA NORMALITA’

Questa mattina alle ore 11 presso il Salone delle Conferenze del Viminale, si terrà la conferenza di fine anno in cui sarà presentato il consuntivo delle tendenze della criminalità elaborato dal Servizio analisi criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il 2021 è stato l’anno della nuova normalità, diverso dal 2020 in cui tutte le attività sono state travolte dall’esplosione della pandemia, ma caratterizzato da una nuova dimensione che ha riguardato ogni aspetto dello stile di vita, dal lavoro allo studio al divertimento.

Nel corso dell’incontro si farà un’analisi della base dati proveniente dall’attività di tutte le forze di polizia per verificare quanto siano cambiate le abitudini criminali, sia con riferimento ai reati tradizionali che sul fronte delle nuove forme di aggressione consumate sul web. Saranno inoltre condivise le principali risultanze dei gruppi di lavoro cui partecipa la Direzione centrale della polizia criminale: l’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e il Centro di coordinamento riguardante gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti.

Grazie al lavoro dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso è stato acceso un faro sul fenomeno delle variazioni societarie come possibili indizi di contaminazione criminale: l’approfondimento e l’analisi dei dati relativi alle società colpite da interdittiva antimafia hanno restituito un valore in aumento nel periodo Covid tanto del numero di società interdette (+9,7%) quanto del numero delle società interdette che hanno registrato variazioni societarie (+47 %).

Roma, 29 dicembre 2021

🔊 Listen to this