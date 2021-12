(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini e le donne e gli uomini della Polizia di Stato si stringono intorno alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Tuscano Maurizio in servizio alla Sottosezione Autostradale Amaro, deceduto questa mattina durante il servizio.

Il poliziotto è stato investito questa mattina da un’auto in transito sull’autostrada A23, tra Udine nord e Gemona dove aveva appena ultimato i rilievi per un incidente sul quale era intervenuto.

Il Capo della Polizia Giannini esprime il proprio cordoglio per la dolorosa perdita che addolora tutti i poliziotti che quotidianamente operano per la sicurezza dei cittadini.

🔊 Listen to this