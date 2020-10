POLIZIA DI STATO — CONTROLLI INTENSIFICATI CON LE OPERAZIONI “ALTO IMPATTO” E “STAZIONI SICURE” SUI TRENI E NELLE STAZIONI FERROVIARIE

(AGENPARL) – lun 19 ottobre 2020 23 arrestati, 352 indagati e oltre 130.000 le persone controllate il bilancio delle ultime due settimane della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

Controlli intensificati con le operazioni “Alto Impatto” e “Stazioni Sicure”

23 arrestati, 352 indagati e 130.055 le persone controllate: è questo il bilancio dell´attività, nelle ultime due settimane, della Polizia Ferroviaria grazie ad un maggior impegno sotto il profilo della prevenzione. 8.162 le pattuglie impegnate in stazione e 2026 a bordo treno. 555 servizi antiborseggio e 292 le sanzioni elevate. 41 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 76 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. Circa 30 kg di sostanza stupefacente sequestrata tra cocaina, eroina e hashish.

Controlli intensificati anche grazie all´operazione “Alto Impatto”dell´8 ottobre scorso, che ha visto impegnati circa 600 operatori della Polizia Ferroviaria e 46 messi a disposizione dalle locali Questure, nelle 15 stazioni più importanti del territorio nazionale. 1 arrestato, 15 indagati, 7.499 controlli e 982 i bagagli ispezionati durante le attività straordinarie che si sono svolte con il supporto anche di unità cinofile.

1.606 operatori della Specialità Polizia Ferroviaria impegnati nell´operazione straordinaria “Stazioni Sicure” del 14 ottobre, mirata al controllo di bagagli e passeggeri, in tutte le principali stazioni italiane. 3 gli arrestati, 28 gli indagati e1 2.461 le persone controllate. 2.383 i bagagli ispezionati e 23 le sanzioni elevate.

1 tonnellata e mezzo di rame è stata recuperata a Rondissone dalla Polizia Ferroviaria per il Piemonte e Valle D´Aosta. A seguito di attività investigativa, 4 soggetti, tre cittadini rumeni e un italiano, tutti con vari precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per ricettazione. Tutto il metallo rinvenuto, le autovetture e il rame presente all´interno del capannone utilizzato per la lavorazione del materiale rubato sono stati sottoposti a sequestro. Il proprietario del magazzino è stato denunciato per furto di energia elettrica.

Una gang giovanile, radicata nel cuneese, dedita alle rapine commesse nei confronti di coetanei, anche a bordo dei treni, è stata sgominata dalla Polfer di Genova. Al termine di un´attività investigativa, sono state eseguite tre misure cautelari in carcere nei confronti di un minorenne e due diciottenni, tutti con precedenti penali.

Un noto “LOF” (Ladro Operante in Ferrovia), di 32 anni, è stato arrestato per aver sottratto cavi di rame all´interno dell´impianto di manutenzione di Trenitalia S.p.A., a Gianturco. Il ladro era già stato fermato nella stazione di Napoli Centrale dalla Polizia Ferroviaria a settembre per lo stesso reato. Nonostante la misura cautelare ha continuato la sua “carriera” in ferrovia, riuscendo a sottrarre, in diverse occasioni, migliaia di metri di cavi di rame. L´uomo, prima di essere arrestato, era stato sorpreso sul fatto per due volte, ma era riuscito a fuggire. Condotto innanzi al Tribunale di Napoli è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.



29 kg di “marijuana” sono stati sequestrati a Caserta. L´attenzione dei poliziotti, in servizio a bordo di un convoglio regionale diretto a Vairano, si è focalizzata su due cittadini extracomunitari con al seguito due trolley apparentemente vuoti, scesi nella stazione di Santa Maria Capua Vetere. Dopo qualche ora, gli stessi stranieri sono stati notati salire con difficoltà a bordo di un convoglio regionale diretto a Caserta, a causa del peso delle stesse valigie. Fermati per un controllo, nei trolley è stata rinvenuta la sostanza stupefacente. I due extracomunitari di nazionalità indiana, uno di 33 e l´altro di 30 anni, dopo essere stati compiutamente identificati perché privi di documenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e condotti in carcere.

1 kg di eroina, invece, è stata sequestrata a Rosarno in provincia di Reggio Calabria, nelle immediate vicinanza della stazione, durante un´attività di controllo nello scalo ferroviario. La sostanza stupefacente, che era contenuta in un involucro, pronta per essere venduta, è stata rinvenuta dai poliziotti durante un servizio di pattugliamento lungo la linea ferrata.

Tra le storie a lieto fine, a Bisceglie gli Operatori della Polfer hanno rintracciato un trentenne, originario della provincia di Salerno, affetto da problemi psichici, che si era allontanato da casa da alcuni giorni. Il ragazzo è stato visto dai poliziotti mentre si aggirava pericolosamente lungo i binari, con aria spaesata e impaurita. Gli agenti, colpiti dal suo aspetto trasandato, lo hanno accompagnato negli uffici di Polizia, dove è stato affidato alle cure dei suoi genitori che, nel frattempo, erano giunti in stazione.

E´ finita bene anche la storia di Oliver e Nocchia, due simpatici cagnolini, che dopo essersi allontanati dalle abitazioni dei propri padroni, hanno deciso di prendere il treno. Oliver è stato rintracciato dalla Polfer a Venezia, dopo essere salito a bordo di un convoglio nella stazione di S. Donà di Piave, mentre Nocchia dopo essere salito a Terni, è sceso nella stazione di Foligno e si è presentato davanti all´Ufficio della Polizia Ferroviaria “bussando” alla porta dei poliziotti. Entrambi i cagnolini sono stati riconsegnati ai loro padroni, felicissimi di poterli riabbracciare.

www.poliziadistato.it

Roma, 19 ottobre 2020