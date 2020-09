POLIZIA DI STATO – COMUNICATO WORKING GROUP

(AGENPARL) – mar 15 settembre 2020 NESSUN LOCKDOWN PER LA SICUREZZA

E´ convocata stamattina presso la Scuola Superiore di Polizia la riunione del Working Group che riunisce i Paesi europei maggiormente colpiti dalla pandemia e che si occupa dei rischi d´infiltrazione della criminalità organizzata nell´economia e, più in generale, delle minacce per la sicurezza a seguito della diffusione del COVID 19.

Il progetto ideato e co-diretto dall´Italia e da Europol è alla prima riunione in presenza, dopo l´incontro avvenuto in videoconferenza il 16 giugno scorso, e rappresenta una cabina di regia internazionale, unica al mondo, volta a rafforzare la cooperazione internazionale di polizia per contrastare il rischio criminale connesso alla diffusione della pandemia.

Saranno presenti i vertici delle forze di polizia di Austria, Francia, Spagna, Svizzera e Regno Unito, mentre parteciperanno on line la Germania, l´Olanda, la Polonia e la Svezia.

La riunione sarà presieduta dal Direttore Esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, insieme al Vice Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Rizzi, che coordina l´omologo gruppo di lavoro costituito a livello nazionale, su incarico del Ministro dell´Interno Lamorgese e del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli e che oggi rappresenterà il law enforcement italiano duranti i lavori del gruppo.

L´Italia ha accettato l´invito di Europol ad organizzare una riunione in presenza e sono stati adottati rigorosi protocolli sanitari per garantire la sicurezza dell´incontro: tutte le delegazioni, a partire da quella italiana, sono state preventivamente sottoposte a tampone per la ricerca del SARS_COV2 e sono state seguite tutte le prescrizioni per garantire la salute delle persone e la salubrità degli ambienti che verranno frequentati.

Virus e mafie, Covid economy, dark money, aumento della violenza in alcune aree del mondo: questi i temi che verranno affrontati nell´incontro dove si parlerà anche della resilienza delle forze di polizia che non è solo una sfida emotiva, ma significa organizzazione, metodo, scienza e procedure da rispettare.

Sullo sfondo un messaggio forte e chiaro: l´epidemia causata dal Covid 19 non ha interrotto la lotta al crimine e non è riuscita a fermare la cooperazione internazionale di polizia che, al contrario, si è rafforzata per costituire il miglior argine possibile ad ogni forma di criminalità.