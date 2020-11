POLIZIA DI STATO — COMUNICATO VIDEOCONFERENZA DEL WORKING GROUP PAESI EUROPEI MAGGIORMENTE COLPITI PANDEMIA E CHE SI OCCUPA DEI RISCHI D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITà ORGANIZZATA. IN ALLEGATO DISCORSO DEL PREFETTO VITTORIO RIZZI

(AGENPARL) – gio 12 novembre 2020 3^ Riunione Working Group EUROPOL

A pochi mesi della diffusione della pandemia siamo già in una nuova fase storica, diversa da quella che aveva caratterizzato il primo lockdown.

All’inizio siamo stati sorpresi dal virus, evento imprevisto e imprevedibile, dove tutti hanno adottato contromisure contenitive della pandemia, dal regime del lockdown alle diverse misure di protezione.

Le nostre antenne sono state tese a recepire i segnali di nuovi trend criminali, scenari questi che abbiamo condiviso nelle prime due riunioni del nostro gruppo e i cui risultati sono stati condensati nel report della riunione dei capi della Polizia dello scorso 28 ottobre.

Abbiamo tracciato un’esperienza comune che ha visto un calo della generalità dei reati nella fase del lockdown e una ripresa degli ordinari trend dei fenomeni criminali man mano che le misure restrittive venivano allentate dai Governi.

Adesso siamo di nuovo in una fase di aggressività del virus ma lo scenario è radicalmente diverso.

Conosciamo meglio questo nemico invisibile, abbiamo collaudato delle contromisure ma ci troviamo di fronte ad una realtà, prima sociale e poi economica, più stanca e più povera, e cresce un forte sentimento di protesta e di ribellione alle istituzioni.

Nel nostro percorso, c’è dunque una nuova strada salita, forse più ripida della prima, che dobbiamo affrontare insieme, come squadra dove tutti siamo leader e gregari allo stesso tempo.

L’esperienza che abbiamo vissuto ci rende oggi più preparati ma è così anche per la criminalità organizzata.

Anche oggi la condivisione dei nostri saperi e la messa a fattor comune delle nostre esperienze è l’elemento chiave ma forse adesso è tempo di chiederci come poter rendere la nostra azione più incisiva. Perché dobbiamo fare uno sforzo in più, cercando di superare le difficoltà dovute alla diversità dei nostri ordinamenti giuridici e dei nostri sistemi di analisi. Espressione di culture diverse che rappresentano, allo stesso tempo, la nostra più grande ricchezza.

Come sapete, sono da sempre convinto che il pericolo maggiore sia rappresentato dal rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale. Non dobbiamo chiederci se la mafia si manifesterà ma solo quando succederà.

Di fronte al ristorante di Berlino, al bistrot di Parigi, al villaggio turistico della costa del Sol, all’albergo di Venezia messi in ginocchio dalla perdurante fase di recessione economica, ci sono pronti ingenti capitali sporchi da riciclare e reinvestire, rilevando attività imprenditoriali in crisi.

Il risultato sarebbe l’alterazione dei mercati, del sistema della libera concorrenza e, in definitiva, l’inquinamento dell’economia.

Dobbiamo chiederci COSA FARE? Qual è la rotta?

Dobbiamo trovare una comune norma di linguaggio che purtroppo ancora non c’è.

Occorre un’analisi del rischio potenziale secondo standard e parametri comuni. Non si può esaminare un problema confrontando dati disomogenei. Abbiamo provato a cercare indicatori comuni, volti a individuare i rischi da monitorare ma, le nostre categorie di reato e i nostri sistemi di analisi sono strutturati in modo diverso; perciò oggi siamo chiamati a questo up-grade che è una nuova sfida che non ammette battute di arresto.

Quello del linguaggio comune era d’altronde già un obiettivo tracciato vent’anni fa dalla Convenzione di Palermo, quale pietra miliare per la strategia di contrasto alla criminalità transnazionale che se prima poteva rappresentare una sporadica occasione oggi è divenuta la regola.

E allora dobbiamo dare piena attuazione all’articolo 28 della Convenzione, analizzare dati e scambiarli per poter esaminare un fenomeno guardandolo dalla stessa prospettiva, cogliere i sintomi e anticipare le risposte. In maniera globale e unitaria.

Senza la raccolta, lo scambio e l’analisi delle informazioni sulla natura dei rischi connessi al crimine organizzato, non si possono individuare e comprendere i fenomeni e adottare conseguentemente misure di prevenzione.

Qual è allora la proposta?

Dobbiamo agire rapidamente e sviluppare un elenco di reati e indicatori adeguati per valutarli, sulla base di un linguaggio comune.

Dobbiamo considerare separatamente la minaccia COVID e mirare a un’analisi condivisa che possa renderci più forti e immuni da questi rischi.

Non possiamo pensare di coprire l’intero panorama criminale, ma dobbiamo concentrarci sulle minacce più gravi, valutarle insieme e cercare strategie comuni.

Europol è la casa comune per raggiungere un obiettivo così ambizioso.

E questo per due motivi: uno ideale, che è la nostra identità europea, e uno più pratico, che è la contiguità delle nostre esperienze sulla pandemia.

Con il sostegno e la cooperazione di Europol possiamo trovare un linguaggio comune per controllare i rischi grazie a un dataset concreto da far confluire nel SOCTA.

Questa è per noi la via da seguire nella nostra strategia per prevenire e combattere la criminalità e salvaguardare la stabilità dei nostri mercati economici e, soprattutto, la sicurezza delle nostre comunità.

🔊 Listen to this