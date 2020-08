POLIZIA DI STATO – COMUNICATO VIABILITà ALLE 15:50

(AGENPARL) – dom 30 agosto 2020 Il traffico di rientro continua ad essere intenso, ma si svolge in modo regolare con rallentamenti e code sulla A1 in direzione nord in Toscana e sulla A14 in direzione di Bologna in Emilia Romagna.

Cominciano a riempirsi anche le barriere autostradali intorno a Roma e a Milano.

Le condizioni meteorologiche nel nord ovest Italia stanno migliorando mentre in altre aree geografiche del centro nord determinano dei rallentamenti alla fluidità della circolazione.

E´ ancora attivo sino alle ore 22.00, per il trasporto nazionale, il divieto di circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 t. Il traffico pesante diretto in Francia, nelle Alpi Marittime, invece, sarà fermato a Ventimiglia da stasera alle ore 22.00 fino alle ore 12.00 di lunedì 31 agosto per il divieto di circolazione imposto dal Prefetto di Nizza, a causa dello svolgimento della competizione ciclistica del Tour de France in quella regione.

Viabilità Italia è attiva e sta seguendo l´evolversi delle diverse situazioni di traffico.

SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Di seguito le notizie di maggior rilievo:

A1-direzione nord: code a tratti tra Parma e Bivio A1/A15, tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante e tra Arezzo e Incisa – Reggello e coda di 2 km tra Capua e Caianello;

A10-direzione Genova: coda di 5 km tra Arenzano e bivio A10/A26;

A14-direzione nord: code a tratti tra Pescara sud e Pescara Ovest e tra Pedaso e Porto Sant’elpidio, tra Cattolica e Castel San Pietro;

A16-direzione ovest: coda di 3 km tra Lacedonia e Grottaminarda per lavori;

A22-direzione nord: coda di 4 km tra Bressanone e Vipiteno, e coda di 6 km tra San Michele e Bolzano sud;

A22-direzione sud:, coda di 6 km tra Dogana del Brennero e Vipiteno;

A30-direzione Caserta: coda di 1 km tra Nola e bivio A30/A1 e coda di 2 km tra Mercato San Severino e Salerno;

Traffico ancora intenso lungo la rete stradale ed autostradale gestita da ANAS. Si registrano rallentamenti lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione nord tra lo svincolo di Battipaglia e la interconnessione con la A 30, in Emilia Romagna lungo la SS 9 Via Emilia tra i km. 214 e 234, in Liguria lungo la SS 1 Aurelia al km 544, in Campania lungo la SS 18 Tirrenia Inferiore al km. 54. Rallentamenti a tratti a causa delle avverse condizioni meteo lungo la SS 51 di Alemagna in Veneto, la stessa strada e´ stata chiusa dal km. 108 in località Flames del Comune di Cortina al km. 108, Passo di Cimabanche, al confine con il Trentino Alto Adige a causa dell´uso d´azione del fiume Landro nel comune di Dobbiaco (BZ).

Rimane chiusa in Basilicata la SS 585 nel comune di Maratea per la caduta massi a seguito di un incendio che ha interessato il versante prospiciente la sede stradale. Traffico deviato in direzione sud al km. 15 ( bivio Trecchina) su viabilità locale con rientro sulla SS 18 al km 243 in località Castrocucco di Maratea; percorso inverso in direzione nord.

A causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato alcune regioni del nord Italia rimangono chiuse le seguenti strade:

o in Friuli Venezia Giulia la SS 52 bis Carnica tra i km. 22+500 e 32+875 ed in corrispondenza del Passo Monte Croce ;

o in Lombardia la SS 340 Dir Regina in località´ Domaso, la SS 36 Raccordo Lecco – Valvassina tra i km. 0 e 9 per allagamento, la SS 38 dello Stelvio dal km. 104 al km. 121;

o in Piemonte la SS 34 del Lago Maggiore in località´ Oggebbio (VB) . Tutte le deviazioni sono indicate in loco. Riaperta la SS 659 Delle Valli di in frazione Canza (Formazza – VB).

o in Veneto rallentamenti lungo la SS 434 Transpolesana al km 10 in località Zevio ed in Toscana lungo la SS 67 Tosco Romagnola in località Dicomano per allagamenti

Chiusa in Abruzzo la SS 584 di Lucoli tra i km 16 e 18 per ordinanza Sindacale di istituzione di una zona rossa, ed in Campania la SS 163 Amalfitana in località Praiano al km 18 per incendio, con deviazioni indicate in loco.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per oggi,

domenica 30 agosto, tempo ancora instabile su tutto il Settentrione e la Toscana, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori alpini e prealpini, e fenomeni anche intensi associati a locali grandinate e raffiche di vento. Inoltre dalle prime ore della giornata è atteso un peggioramento anche su Lazio ed Umbria, in estensione alle Marche con piogge e temporali anche intensi; su Sardegna ed Abruzzo annuvolamenti sparsi con piogge più isolate. Sul resto del Paese cielo sereno o al più velato. Temperature in locale sensibile diminuzione su Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Nessuna significativa variazione altrove ma con massime elevate o molto elevate sulle zone pianeggianti interne del Sud. Venti in ulteriore intensificazione, forti o di burrasca occidentali su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna settentrionale e settori costieri ed appenninici delle restanti regioni centrali e della Campania.

INFORMAZIONI PER COLORO CHE VIAGGIANO IN TRENO

Distanziamento sociale per i collegamenti interregionali tra Liguria e Lombardia.

Come già avvenuto dalle ore 16:00 di venerdì scorso, per tutta la giornata odierna i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia e viceversa non fermano nelle località di Arquata Scrivia (AL) e Tortona (AL). Nella giornata di domani, lunedì 31 agosto, saranno regolari i collegamenti dalla Lombardia, mentre i treni regionali provenienti dalla Liguria e in direzione Milano non fermano nelle due località piemontesi. Le modifiche sono stabilite in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte per garantire gli spostamenti degli attesi flussi di passeggeri tra la Liguria e la Lombardia – Regioni all´interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili – e rispettare quanto disposto dalla Regione Piemonte con Ordinanza che prevede la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%. Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus tra Arquata, Tortona e Voghera, con collegamenti diretti anche per Genova e Milano. Tra Genova e Arquata Scrivia sono disponibili i servizi regionali diretti consultabili nell’orario ufficiale.

Linea Fortezza-San Candido: traffico sospeso per condizioni meteo critiche.

Ancora sospeso per tutta la giornata odierna il traffico da Valdaora Anterselva a Monguelfo per condizioni meteo critiche. Treni parzialmente cancellati, è attivo il servizio sostitutivo con bus.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.