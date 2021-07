(AGENPARL) – dom 25 luglio 2021 del 25 luglio 2021

OGGETTO: Riapertura della A22, tra le stazioni di Rovereto Sud (TN) e Affi (VR) a conclusione del disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel comune di Ala (TN).

Si sono concluse da poco le complesse operazioni di disinnesco di un ordigno bellico da 1000 libbre rinvenuto nel comune di Ala (TN), località Sduzzinà, che hanno comportato la chiusura, già dalle ore 06.45 odierne, in entrambi i sensi di marcia, della A22 tra le stazioni di Rovereto Sud (TN) e Affi (VR), nonché lungo le adiacenti strade statali e provinciali: S.S. 12, S.P. 90, S.P. 211.

L’operazione ha, inoltre, comportato l’interruzione della rete ferroviaria “Verona-Brennero” e lo sgombero completo della zona circostante rispetto al punto dove è stato rinvenuto l’ordigno con un raggio di evacuazione di circa 1500 metri.

Viabilità Italia continuerà a monitorare gli spostamenti in questa giornata, in cui si prevedono significativi flussi di traffico dei vacanzieri verso le principali località turistiche d’Italia e dei Paesi confinanti.

CANALI INFORMATIVI PER GLI AUTOMOBILISTI

Notizie aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

