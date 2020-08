POLIZIA DI STATO – COMUNICATO STAMPA VIABILITà ITALIA

(AGENPARL) – dom 09 agosto 2020 del 09 agosto 2020 ore 09.30

Giornata festiva di traffico intenso sin dalle prime ore di questa mattina. La circolazione si svolge in modo regolare, senza incidenti gravi, ma la numerosità dei veicoli diminuisce la velocità media in alcuni tratti della rete autostradale.

Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico veicolare e offre aggiornamenti sull´andamento delle code e dei rallentamenti.

Si ricorda la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che per la giornata odierna è attiva dalle ore 07.00 alle ore 22.00, mentre sono autorizzati a circolare i veicoli commerciali che provengono o sono diretti all´estero.

SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Rallentamenti con code a tratti sono presenti in A1 tra Casalpusterlengo e Fidenza e tra Terre di Canossa-Campegine e Bologna verso sud; in A22 tra Verona/innesto con A4 e Rovereto nord verso Bolzano; in A27 coda di 1 km all´innesto a Pian di Vedoia con la SS 51 di Alemagna verso Cortina;in A14 in direzione sud nel nodo di Bologna e tra Bologna Borgo Panigale e Imola; in A30 tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno-Mercato San Severino e nell´innesto sull´A2 Autostrada del Mediterraneo a Fisciano.

In A2 Autostrada del Mediterraneo si registrano 5 km di coda per l´imbarco a Villa San Giovanni verso la Sicilia, con attese al traghetto di circa 3 ore, in aumento.

Traffico in intensificazione sulle strade in gestione ANAS in prossimità delle località turistiche, con rallentamenti già sulla SS 106 Ionica, sulla A29 tra Palermo e Trapani e sulla Tangenziale di Catania.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per la giornata di oggi domenica 9 agosto residue precipitazioni che potranno interessare Sicilia e Calabria, mentre nel resto del Paese le temperature saranno elevate e il tempo soleggiato, con possibili temporali pomeridiani solo sui rilievi.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l´evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all´applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.