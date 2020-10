POLIZIA DI STATO — COMUNICATO STAMPA — STAZIONI FERROVIARIE: 22 LATITANTI ARRESTATI DALLA POLIZIA DI STATO DA SETTEMBRE AD OGGI

(AGENPARL) – lun 05 ottobre 2020 Stazioni ferroviarie: 22 latitanti arrestati dalla Polizia di Stato da settembre ad oggi

Sono 22 i latitanti arrestati dalla Polizia Ferroviaria dal mese di settembre ad oggi. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un maggior impegno sotto il profilo della prevenzione: 4.000 sono stati i servizi di vigilanza effettuati a bordo treno su oltre 8.000 convogli.

L´attività di monitoraggio effettuata nei principali scali italiani per l´emergenza sanitaria ed il controllo realizzato nelle stazioni, in occasione della maggiore movimentazione di viaggiatori al rientro delle vacanze, ha evidenziato nell´ultimo mese una maggiore incidenza di arresti relativi ad esecuzioni di ordini di cattura, misure cautelari.

A Milano Rogoredo un cittadino dlel´Ecuador di 44 anni è stato arrestato perché ricercato dovendo scontare la pena di 1 anno e 4 mesi per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La Polizia Ferroviaria di Rho (MI) ha rintracciato e arrestato un cittadino rumeno di 42 anni ricercato perché doveva espiare una pena di 4 anni, 4 mesi e 26 giorni per favoreggiamento dell´immigrazione clandestina in concorso.

Arrestato a bordo treno dagli agenti della Polfer del Veneto, un uomo di 50 anni, il quale è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per i reati di furto, possesso ingiustificato di armi e rapina a mano armata, per i quali era stato condannato a 17 anni di carcere, di cui 2 ancora da scontare.

Gli agenti della Polfer di Parma, all´interno della stazione hanno arrestato un trentenne nigeriano che, sottoposto a controllo, è risultato irregolare sul territorio nazionale, e destinatario di un provvedimento di esecuzione di pena di quattro anni e tre mesi per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e falsità materiale commessa dal privato.

A Roma Tiburtina gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno fermato un uomo, rumeno di 44 anni, che sottoposto a controllo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di evasione per il quale dovrà scontare un anno di reclusione. L´uomo è stato condotto presso il carcere di Rebibbia.

A Palermo è stato arrestato un uomo di origini albanese, di 35 anni per inottemperanza al divieto di rientro sul territorio italiano. L´uomo pluripregiudicato per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, era stato condannato nel 2013 a 7 anni e se mesi e a 50.000 di euro di multa, e successivamente era stato eseguito l´ordine di espulsione dall´Italia. A carico dell´uomo restava il divieto di far rientro prima di 10 anni dall´esecuzione del decreto di espulsione. Il divieto non è stato rispettato ed il cittadino albanese è stato accompagnato in carcere.

Roma, 5 ottobre 2020