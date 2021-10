(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 LA POLIZIA DI STATO AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

Presso la location del “Centro congressi Lingotto Fiere” (Padiglione 3 – Stand R38), all’interno dello stand Polizia di Stato, allestito per l’occasione dalla Questura di Torino, insieme ai corner dedicati alle Specialità della Polizia, sarà presente un’area espositiva interamente dedicata al Mensile ufficiale della Polizia di Stato, Poliziamoderna, dove sarà possibile non solo sottoscrivere l’abbonamento, ma anche conoscere i prodotti editoriali legati alla Rivista, come il fumetto Il Commissario Mascherpa, del quale sarà possibile acquistare i tre volumi (La rosa d’argento, Mare Nero e Banditi) e il volume dedicato ai quarant’anni della Riforma della Polizia di Stato.

Allo stand e per tutta la durata del Salone, saranno presenti, come da tradizione, anche i “poliziotti scrittori” promuoveranno le proprie opere letterarie. Un’iniziativa che Poliziamoderna, che in passato ha curato vari concorsi dedicati per l’appunto ai poliziotti con vena letteraria, porta di nuovo al Salone grazie al successo riscosso nelle passate edizioni.

Queste le opere che verranno presentate al Lingotto dal 14 al 18 ottobre:

– Uso legittimo delle armi, di Armando Albano;

– Di draghi, di streghe, di pianeti lontani, di Luigi Giampietraglia;

– Il tempo degli sbirri, di Maurizio Lorenzi;

– Castigliego e i tormenti del Papa, di Alessandro Maurizi;

– Ladri di facce, di Elena Pagani;

– Il buongiorno alternativo, di Massimiliano Tedesco;

– Sessualità e relazioni di coppia, di Antonio Zullo.

Lunedì 18 ottobre, ultimo giorno del Salone Internazionale, sarà anche l’occasione per assistere, presso il “Caffè letterario”, alla presentazione dei tre volumi de Il Commissario Mascherpa e di alcune delle opere dei poliziotti scrittori.

Novità assoluta per il 2021, la presenza di uno spazio espositivo dedicato ai prodotti ufficiali della Polizia di Stato, che verranno per la prima volta presentati nell’ambito di una manifestazione pubblica; nel corner verrà allestita una vetrina espositiva, all’interno della quale troveranno posto una parte dei prodotti commercializzati dai licenziatari ufficiali del marchio “Polizia di Stato”.

Naturalmente, all’interno dello stand saranno distribuiti alcuni gadget brandizzati “Polizia di Stato” per tutti coloro che vorranno aderire alle attività proposte.

Torino, 13 ottobre 2021

🔊 Listen to this