(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 Dopo la sospensione dello scorso anno a causa dell’emergenza epidemiologica, quest’anno è ripresa l’attività di pattugliamento congiunto in territorio spagnolo, in particolare nelle città di Alicante, Benidorm, Granada, Ibiza, Madrid, Pamplona e Santiago di Compostela, ove sono stati impiegati 17 operatori della Polizia di Stato.

Nella giornata di oggi, in riconoscimento della rilevanza del servizio offerto, gli agenti della Polizia di Stato operanti nella città di Madrid sono stati ricevuti per una cerimonia presso la sede della Divisione per la Cooperazione internazionale della Polizia Nazionale Spagnola, unitamente all’Esperto per la sicurezza in servizio presso l’Ambasciata d’Italia in Spagna.

Nel medesimo contesto, sono stati pianificati servizi di pattugliamento congiunto espletati dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola. In particolare durante il periodo estivo sono stati inviati in Spagna 11 militari dell’Arma dei Carabinieri, dislocati anch’essi a Santiago de Compostela, nelle Isole Baleari, Navarra, León e LaRoja, nonché due militari della Guardia di Finanza inviati presso gli aeroporti di Madrid e Valencia.

I pattugliamenti congiunti, i cui servizi sono pianificati nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia, sotto il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia Criminale tramite lo SCIP, da sempre interessano tutte località turistiche ove si registra una elevata presenza di turisti italiani con la finalità di fornire supporto alla Polizia locale nelle attività di controllo del territorio, costituendo altresì momento di condivisione e confronto tra gli operatori del law enforcement.

Durante i predetti servizi, oltre all’assistenza ai cittadini italiani presenti sul territorio estero, sono state svolte operazioni di polizia giudiziaria che hanno altresì condotto a diversi arresti di soggetti responsabili di reati anche di rilevante gravità.

Tale attività, durante questa stagione estiva, oltre che in Spagna è in corso in altri paesi quali il Montenegro, la Croazia e la Francia.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il tramite della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha in atto accordi per lo svolgimento di pattugliamenti congiunti – che si riattiveranno in relazione alle norme connesse ai protocolli sanitari – con ulteriori 5 paesi: Portogallo, Slovenia, Albania, Polonia e Cina.

Roma, 11 agosto 2021

