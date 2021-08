(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Si concludono oggi i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo 2020 con un bilancio altamente positivo per la nostra spedizione che rimarrà nella storia dello sport italiano. Un’olimpiade entusiasmante con il record complessivo di 40 medaglie conquistate dagli atleti azzurri nelle diverse discipline, di queste ben 20 sono state vinte dagli atleti delle “Fiamme Oro” della Polizia di Stato: 5 d’oro, 5 d’argento e 10 di bronzo. Se le “Fiamme Oro” fossero una nazione si sarebbero posizionate al 17° posto, prima di Paesi come la Spagna, la Svezia o la Polonia.

Particolarmente significative le imprese del poliziotto Marcell Jacobs con la storica vittoria nei 100 metri, è nella staffetta 4×100 discipline in cui mai atleti italiani avevano raggiunto una finale, che gli darà l’onore di portare la nostra bandiera nella cerimonia conclusiva, onore che aveva avuto l’atleta cremisi Jessica Rossi in quella di apertura.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si complimenta con tutti gli atleti ed in particolare con quelli delle Fiamme Oro, Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, che hanno contribuito al raggiungimento di traguardi sportivi inimmaginabili.

Roma, 8 agosto 2021

