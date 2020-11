POLIZIA DI STATO – COMUNICATO STAMPA FOTO E VIDEO FIRMA INTESA TECNICA IILA

(AGENPARL) – lun 16 novembre 2020 Al link il video della firma:

http://www.poliziadistato.tv/c_srdgKMDjVo

Firma dell´intesa tecnica tra Dipartimento di Pubblica Sicurezza e IILA

per il potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

con i paesi latino-americani e caraibici

Nel solco della nuova policy dipartimentale sulla cooperazione internazionale, secondo un approccio geografico regionale, promossa dal Prefetto Franco GABRIELLI, è stata sottoscritta oggi un´Intesa tecnica tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l´Istituto Italo-Latino-Americano.

Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco GABRIELLI, e il Segretario Generale dell´IILA, Ministro Plenipotenziario Antonella CAVALLARI, hanno così inteso potenziare la cooperazione internazionale di polizia nell´area latino-americana e caraibica. L´incisività dell´azione del Dipartimento della P.S. in tale ambito, già caratterizzata da rapporti positivi e di interscambio, a livello bilaterale e multilaterale, viene dunque ulteriormente rafforzata con un accordo che incide sulla rule of law globale.

In occasione della firma, il Ministro Plenipotenziario Cavallari ha mostrato vivo apprezzamento per le recenti iniziative a livello internazionale avviate dall´Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia. In particolare, è stato espresso ampio riconoscimento alla collaborazione offerta nell´ambito dei progetti, finanziati dall´UE, eseguiti da IILA in America Latina come EL PACcTO ed EUROFRONT, nonché in occasione delle numerose videoconferenze organizzate dall´Istituto nel corso della crisi sanitaria con i Paesi latino-americani. In tali eventi, infatti, è stato possibile illustrare le buone prassi adottate dalle Forze di polizia italiane per far fronte allo scenario pandemico, ove il sistema di law enforcement nazionale si è posto quale paradigma di riferimento anche per il contesto latino-americano.

L´Intesa tecnica costituisce una rilevante cornice per ulteriori target, anche grazie al rapporto diretto e semplificato con i venti Paesi della regione latino-americana e caraibica, reso più fluido, per il tramite dell´IILA e della strutturata collaborazione con il MAECI in un segmento fondamentale della politica estera del Paese. In tal senso, il Ministro Plenipotenziario Cavallari ed il Prefetto Gabrielli hanno anticipato gli sviluppi concreti conseguenti all´Intesa tecnica, consistenti nell´organizzazione di seminari di formazione per alti funzionari latino-americani, partendo dai temi degli appalti pubblici e della cyber-security, da realizzarsi nel breve-medio termine, tali da rafforzare la partnership del Dipartimento con gli attori dell´intera area geografica.

Il Capo della Polizia – che in tale ambito ha inteso affidare le interlocuzioni istituzionali al Servizio Relazioni Internazionali dell´Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia – ha espresso piena soddisfazione per la sottoscrizione di un accordo che evidenzia lo spirito di fondo di un Paese, capace di “fare sistema” e di “fare squadra” nell´ambito della sicurezza e dello stato di diritto.

Attraverso la dimensione regionale vengono, quindi, individuate le effettive esigenze securitarie di interesse nell´area latino-americana e caraibica, allo scopo di sviluppare ulteriormente la formazione comune – quale volano per implementare l´interscambio operativo- e la conoscenza reciproca, alla base di una cooperazione di polizia più simbiotica ed efficace.

Roma, 16 novrembe 2020