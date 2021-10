(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Al link il video della conferenza:

COMUNICATO

CONFERENZA INTERNAZIONALE EDEN

Si è conclusa a Roma la settima Conferenza internazionale EDEN (Europol Data Protection Experts Network), appuntamento annuale sulla protezione dei dati personali nell’attività di polizia, organizzata quest’anno in Italia, il 18 e 19 ottobre, dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, in collaborazione con Europol e l’Accademia Europea di Legge, e che ha avuto come filo conduttore “Human after all – Data protection in policing”(il fattore umano prima di tutto – la protezione dei dati nell’attività di polizia).

I numeri dell’evento sono stati impressionanti, considerato che si è trattato di uno dei primi eventi internazionali in presenza post pandemia: più di 300 i partecipanti – provenienti per oltre un terzo dai Paesi dell’UE e da oltreoceano – 40 i relatori che si sono alternati sul palco, nella prestigiosa cornice dell’Auditorium del Massimo all’EUR.

