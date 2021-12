(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Video 1:

COMUNICATO STAMPA

PALERMO: LA POLIZIA DI STATO ALLONTANA DAL TERRITORIO NAZIONALE UN CITTADINO STRANIERO PER “MOTIVI IMPERATIVI” DI PUBBLICA SICUREZZA

La Polizia di Stato di Palermo ha rimpatriato un 29enne cittadino francese, di origini marocchine, segnalato in area Schengen, da quelle autorità, come “soggetto pericoloso” poiché già ristretto in un centro psichiatrico dopo essere stato arrestato in Francia, lo scorso 14 luglio, per apologia di terrorismo e minaccia con arma bianca.

A seguito della segnalazione delle autorità di Parigi, pervenuta nei giorni scorsi, della sua possibile presenza in Sicilia, lo straniero è stato tempestivamente rintracciato e costantemente monitorato dai poliziotti della Digos che, in costante raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione lo ha fermato all’atto di assistere ad uno spettacolo in un teatro cittadino. Successivi approfondimenti hanno peraltro consentito di accertare la sua intenzione di raggiungere la capitale per “visitare il Vaticano”.

