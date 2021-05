(AGENPARL) – mer 26 maggio 2021 ITALIA ED EUROPOL

PROTEGGERE I FONDI DEL NEXT GENERATION EU

Si è svolto stamattina il quinto incontro in videoconferenza del Working Group Covid 19, sui rischi d’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia e, più in generale, sulle minacce per la sicurezza a seguito della pandemia.

Il gruppo di lavoro è guidato dal Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, insieme a Catherine De Bolle, Direttore Esecutivo di Europol, e ne fanno parte le forze di polizia di Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Interpol. Data la presidenza portoghese della Commissione europea, alla riunione ha partecipato anche il Portogallo che ha già portato i risultati delle precedenti riunioni del WG all’interno del dibattito dell’Unione europea sull’impatto del COVID 19 sulla sicurezza interna dei Paesi.

I focus dell’incontro di stamattina, organizzato dall’Italia, sono stati due: le variazioni societarie come possibile indicatore di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia e le frodi che hanno riguardato i sostegni economici che a livello nazionale sono stati assicurati per mitigare l’impatto della più grave recessione dalla Grande depressione del 1929.

“Finora abbiamo analizzato rischi potenziali di infiltrazione nell’economia” ha esordito il Prefetto Rizzi “Da oggi in poi lo scenario cambia perché, con lo strumento Next Generation EU di 750 miliardi distribuiti in Europa, ci sarà un rischio concreto di inquinamento dei mercati legali e noi dobbiamo intervenire perché nessun euro venga sottratto alla rinascita dell’economia”.

La struttura di Europol preposta all’analisi della criminalità economica e finanziaria (EFECC) già a dicembre 2020 ha monitorato 11 tentativi di appropriazione dei fondi di ripresa economica Covid 19 nei Paesi dell’Unione e ha creato oggi un modello di intervento (sia a livello preventivo che repressivo) che fornirà delle linee guida per il supporto operativo degli Stati membri con l’obiettivo di scongiurare ogni pericolo di inquinamento dell’economia legale.

“Le reti criminali prosperano in tempo di pandemia: Europol lancerà da luglio a dicembre 2021 l’operazione Sentinel che ha l’obiettivo proprio di stimolare e raccogliere le indagini relative alle frodi sui fondi di sostegno europeo. E’ un nostro dovere e una nostra responsabilità di impedire che questo pericolo diventi una realtà” ha concluso Catherine De Bolle.

Roma, 26 Maggio 2021

🔊 Listen to this