POLIZIA DI STATO – COMUNICATO STAMPA – DELEGAZIONE ITALIANA IN QATAR PER LA FIRMA DI UN PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE BILATERALE DI POLIZIA PER LA GESTIONE DELL’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA IN OCCASIONE DEI GRANDI EVENTI, COME SARANNO I PROSSIMI MONDI

(AGENPARL) – lun 15 marzo 2021 COMUNICATO

Delegazione italiana in Qatar per la firma di un Protocollo di collaborazione bilaterale di polizia per la gestione dell´ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei grandi eventi, come saranno i prossimi Mondiali di calcio del 2022.

Si tratta di un´occasione per mettere a disposizione dei colleghi arabi la grande expertice maturata dalle forze di polizia italiane nella gestione delle grandi manifestazioni di rilievo internazionale, come l´Expo Milano del 2015, il Giubileo Straordinario della Misericordia del 2015/2016, il G7 di Taormina del 2017 e da ultimo, in epoca di pandemia, i Campionati mondiali di sci alpino di Cortina appena conclusi.

La delegazione italiana è guidata dal Vice Direttore della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio RIZZI, accompagnato dal Generale dell´Arma dei Carabinieri Giuseppe SPINA, Direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, e per il comparto del Ministero della Difesa, il Generale Giovanni TRUGLIO, Comandante delle Unità Mobili dell’Arma dei Carabinieri e il Colonello Giovanni RUSSO.

Il protocollo è stato firmato dal Prefetto Rizzi con il Generale Abdul Aziz Abdalla Al Ansari, Capo della FIFA World Cup 2022 of Safety and Security Operatione Committee (SSOC) alla presenza del Primo Ministro e Ministro dell´Interno del Qatar, S.E. Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani e dell´Ambasciatore d´Italia a Doha Alessandro Prunas.

L´evento si svolge a margine dell´apertura della 13° Fiera internazionale MILIPOL, che proseguirà fino al 17 marzo, dedicata alle tecnologia e alle attrezzature utilizzate nell´ambito della sicurezza interna e della protezione civile, come in materia di antiterrorismo, cooperazione internazionale di polizia, sicurezza informatica.

L´Italia ha allestito uno stand in cui verrà illustrato, anche grazie a materiale video, l´uso da parte delle forze di polizia delle tecnologie d´avanguardia per la governance della sicurezza e dell´ordine pubblico.

15 marzo 2021