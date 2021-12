(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 “BULGARIAN JOB” LA RETE EUROPEA ENFAST CATTURA ALTRI SEI LATITANTI INTERNAZIONALI.

Sei cittadini bulgari, ricercati dalla giustizia italiana, sono stati arrestati nei giorni scorsi nell’ambito della quarta ed ultima operazione del “BULGARIAN JOB”.

Si tratta di una più ampia iniziativa investigativa avviata nel mese di maggio 2021 all’interno della rete E.N.F.A.S.T. (European Network Of Fugitive Active Search Teams), la rete europea che collega i Team nazionali che si occupano della ricerca e cattura a livello internazionale di ricercati pericolosi.

L’Unità FAST italiana è inserita all’interno del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, diretta dal Prefetto Vittorio Rizzi.

Questa operazione, finalizzata ad individuare i cittadini bulgari colpiti da provvedimenti di cattura italiani, ha avuto il supporto dell’Esperto italiano per la sicurezza in Bulgaria ed ha visto la stretta collaborazione tra l’Unità ENFAST Italia e quella bulgara.

Le attività d’indagine congiunte hanno permesso di richiedere in maniera rapida l’emanazione di mandati d’arresto europei da parte delle autorità giudiziarie italiane e conseguentemente di velocizzare le operazioni di localizzazione e di cattura dei latitanti anche in altri paesi d’Europa.

Nell’operazione sono state infatti coinvolte anche le polizie e gli Esperti italiani per la Sicurezza dello SCIP presenti in altri Paesi quali il Regno Unito, la Germania, la Romania, la Svezia.

Con l’iniziativa odierna si chiude il progetto “BULGARIAN JOB” con un bilancio estremamente positivo per la sicurezza; nel corso delle quattro distinte operazioni sono state infatti arrestate complessivamente 28 persone tutte condannate in via definitiva da varie Procure italiane, per diversi reati tra i quali associazione a delinquere anche di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, violenza sessuale anche su minori, rapine, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Di seguito l’elenco degli ultimi arresti:

DAMBOV IVAN STOYANOV (16/09/1966) ricercato dal 2018, arrestato a Sofia il 28/10/2021, condannato dalla Corte d’Appello di Milano a 5 anni e 4 mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

GEORGIEVA MARIYA VALKOVA, (06/11/1978) ricercata dal 2020, condannata dal Tribunale di Bologna a 1 anno 9 mesi e 27 giorni di reclusione per sfruttamento della prostituzione.

Per tutti gli arrestati sono in corso le procedure d’estradizione.

Roma, 9 dicembre 2021

