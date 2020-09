POLIZIA DI STATO – COMUNICATO STAMPA BILANCIO SETTIMANALE POLIZIA FERROVIARIA

(AGENPARL) – lun 14 settembre 2020 12 arrestati, 232 indagati e oltre 74.000 identificati il bilancio della settimana della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

12 arrestati, 232 indagati e 74.492 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell´ultima settimana della Polizia Ferroviaria. 4.651le pattuglie impegnate in stazione e 910 a bordo treno, per un totale di 1.870 treni scortati. 295 i servizi antiborseggio e 176 le sanzioni elevate. 27 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 60 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.

In particolare, a Milano, nella stazione centrale, un cittadino italiano 52 anni è stato arrestato perché destinatario di un ordine di carcerazione. L´uomo, notato dalla pattuglia Polfer cambiare repentinamente senso di marcia alla loro vista, è stato fermato per un controllo. Lo stesso è risultato gravato da un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella stazione di Terni gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato un cittadino nigeriano che, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha aggredito i poliziotti e si è dato alla fuga. Rintracciato grazie anche all´ausilio di una pattuglia dei Carabinieri, è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Un cittadino romeno è stato arrestato nella Stazione di Perugia, perché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Spoleto, per aver commesso reati a sfondo sessuale.

Nella stazione ferroviaria di Roma Tiburtina è stato arrestato un cittadino rumeno perché ricercato. L´uomo, fermato dai poliziotti durante un normale servizio di prevenzione dei reati nello scalo ferroviario, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di evasione con la pena di un anno di reclusione. L´arrestato è stato condotto presso il carcere romano di Rebibbia.

Due stranieri, di origine tunisina, di 35 e 38 anni, senza fissa dimora, regolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in stato di arresto nella stazione ferroviaria di Taranto per estorsione aggravata in concorso, avendo approfittato della evidente condizione di inferiorità di un anziano viaggiatore. La vittima, un ottantaduenne residente nella provincia di Taranto, accompagnato negli uffici di Polizia, ha dichiarato agli agenti di essere partito dalla Stazione di Roma Termini e che, in prossimità della Stazione di Metaponto, i due stranieri avevano occupato i posti vicini. Durante il viaggio, risvegliato da un rumore, si è accorto che i due stavano frugando nella sua borsa, impossessandosi del contenuto. Ha chiesto la restituzione delle sue cose, ma, con tono minaccioso, i due gli hanno fatto capire che avrebbe dovuto dare loro dei soldi in cambio. Spaventato, l´uomo ha consegnato una banconota da dieci euro.

Tra le storie a lieto fine quella di due bambine, di 3 e 9 anni, che rimaste sole sul secondo marciapiede della stazione ferroviaria di Ancona, sono state soccorse dai poliziotti e riconsegnate alla mamma, che salita a bordo di un convoglio per aiutare i propri genitori in partenza per Taranto, non ha fatto in tempo a scendere. E quella di un bimbo di 3 anni salvato da un polizotto nella stazione ferroviaria di Bari Centrale. L´agente, mentre si apprestava a lasciare l´ufficio a fine turno, è stato attirato dal pianto disperato di un bambino. Portatosi insieme ad altri colleghi verso il piazzale Ovest, da dove proveniva il pianto, il poliziotto ha visto un bambino in tenera età che rincorreva un treno in partenza. Il piccolo, che è sfuggito all´attenzione della mamma, 24enne di origine marocchina, mentre si trovava in compagnia di un´amica nel bar di stazione, è stato subito raggiunto e afferrato dal poliziotto che, con il proprio intervento, ha scongiurato una situazione di grave pericolo

Roma, 14 agosto 2020